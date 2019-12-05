Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале

"Хелен Миррен обладает сильной индивидуальностью, ее воплощения на экране всегда поражают. Своими интерпретациями сложных героев она удивляет снова и снова — будь то Крис в фильме "Девочки из календаря" или Елизавета II в картине "Королева". Для нас большая честь наградить ее почётным "Золотым медведем", — сказала исполнительный директор фестиваля Мариетте Риссенбек, чьи слова приводит пресс-служба.