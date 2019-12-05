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Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
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РИА Новости

Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале

01:54 05.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнглийская актриса Хелен Миррен перед началом торжественного ужина, посвященного премии "BraVo" в отеле The Ritz Carlton Moscow в Москве
Английская актриса Хелен Миррен перед началом торжественного ужина, посвященного премии BraVo в отеле The Ritz Carlton Moscow в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Английская актриса Хелен Миррен получит почетного "Золотого медведя" за жизненные достижения на 70-м международном Берлинском кинофестивале, сообщает пресс-служба смотра.
Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта в столице Германии. Торжественная церемония награждения Хелен Миррен состоится 27 февраля, после чего гостям смотра покажут картину "Королева" Стивена Фрирза с ней в главной роли.
"Хелен Миррен обладает сильной индивидуальностью, ее воплощения на экране всегда поражают. Своими интерпретациями сложных героев она удивляет снова и снова — будь то Крис в фильме "Девочки из календаря" или Елизавета II в картине "Королева". Для нас большая честь наградить ее почётным "Золотым медведем", — сказала исполнительный директор фестиваля Мариетте Риссенбек, чьи слова приводит пресс-служба.
Миррен исполнила роли в таких фильмах, как "Безумие короля Георга", "Повар, вор, его жена и ее любовник", "Калигула", "Хичкок" и многих других.
Она является обладательницей премий за лучшую женскую роль Каннского и Венецианского кинофестивалей, а также приза Американской киноакадемии "Оскар".
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