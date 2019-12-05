Миллиарды "за защиту": как США наживаются на союзниках

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. На юбилейном саммите НАТО Дональд Трамп обвинил партнеров в невыполнении финансовых обязательств перед альянсом и пригрозил, что США не будут защищать неплательщиков в случае войны. Таким образом, под вопросом оказался основополагающий принцип Североатлантического блока: агрессия против одного союзника считается нападением на всех. Сколько нужно платить в НАТО сейчас и как Трамп намерен повысить расценки — в материале РИА Новости.

Нет денег — нет защиты

Дональд Трамп нанес сильный удар по НАТО. Напомнив, что США тратят на оборонные нужды более трех процентов ВВП, глава Белого дома обрушился с критикой на союзников с меньшим военным бюджетом.

"У некоторых намного ниже одного процента, и это недопустимо. А если что-то случится, мы должны их защищать. Это несправедливо, это всегда было нечестно", — заявил Трамп журналистам.

Эксперты сразу отметили, что американский лидер фактически дезавуировал статью 5 учредительного договора НАТО, предполагающую, что нападение на любого участника альянса считается агрессией против всех и блок должен встать на защиту союзника. Это основополагающий принцип.

В 2014-м члены НАТО договорились поднять военные расходы до двух процентов национальных ВВП к 2024 году. Однако Дональд Трамп, заняв пост президента США, потребовал от союзников немедленного увеличения взносов в бюджет блока.

"Много лет президенты безуспешно пытались заставить Германию и другие богатые государства НАТО платить больше за защиту от России. Почему только пять из 29 стран выполнили свои обязательства?" — написал он в твиттере в июле 2018-го. И добавил: "НЕОБХОДИМО заплатить два процента ВВП, и не к 2025 году, а сейчас. А в конечном итоге должно быть четыре процента!"

В августе 2019-го Трамп вновь укорял союзников, экономящих на платежах в бюджет Североатлантического блока. "НАТО очень несправедлива по отношению к Соединенным Штатам!" — возмутился он все в том же твиттере.

Чтобы его успокоить, руководство альянса в конце ноября пересмотрело формулу взносов в бюджет организации. Долю Германии подняли с 14,8 до 16%, а США сократили с 22 до 16%.

Как выяснилось, Вашингтону этого мало. "Если европейские страны не захотят увеличить расходы на оборону, мне придется что-то делать с торговлей, — пригрозил Трамп. — А с торговлей у меня все карты на руках".

Зачем вам деньги?

Примечательно, что на юбилейном саммите Трамп фактически признал, что конкретных врагов у НАТО сейчас нет. "Думаю, мы должны поладить с Россией", — подчеркнул глава Белого дома.

В этой ситуации обоснованным выглядит вызвавшее скандал высказывание французского президента Эммануэля Макрона, которое он повторил на саммите: "Прежде чем говорить об увеличении бюджета, альянс должен четко понимать, какова его основная цель".

"Никто не нуждается в НАТО так, как Франция, поэтому я считаю опасным, когда Париж выступает с подобными заявлениями", — гневно откликнулся Трамп.

Возмущение американского лидера понятно: США зарабатывают на защите союзников огромные деньги. Прежде всего на торговле оружием.

Так сложилось исторически, что именно американцы устанавливают оборонные стандарты стран НАТО, поэтому они главные поставщики оружия и военной техники членам альянса. По сути, требование Трампа увеличить взносы в бюджет НАТО — маркетинговый ход.

Европейцев это совсем не радует. Накануне саммита министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала США прекратить навязывать другим странам блока свою военную продукцию.

"Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи Устава НАТО, говорящей о солидарности, в статью F-35, которая заставляет покупать американские вооружения", — отметила она в интервью Journal du Dimanche.

Услуги дорожают

Кроме того, американцы получают хорошие деньги за военные базы. И здесь Вашингтон тоже решил больше не церемониться.

В ноябре, в ходе переговоров с Южной Кореей о дальнейшем функционировании в стране военных баз США, администрация Трампа объявила Сеулу об увеличении платы за защиту в пять раз: с 893 миллионов долларов в год до почти пяти миллиардов.

Причем если раньше американцы пересматривали расценки раз в пять лет, то теперь заявили о ежегодном удорожании. Иначе — сокращение контингента в Южной Корее на 4000 человек (сейчас в стране находятся 26 500 военнослужащих США).

Корейская делегация была этим шокирована и прервала переговоры. Однако наблюдатели уверены: в конце концов Сеул примет ультиматум Трампа.

В 2021 году предстоит перезаключать договоры об американских базах в Японии, так что Токио тоже пора раскошеливаться.

В данный момент в Японии несут службу около 55 тысяч американских солдат. За это Страна восходящего солнца платит около 1,7 миллиарда долларов в год.

Сюда следует добавить закупки в США вооружений, бесплатную аренду недвижимости американскими военными, безналоговый режим для них и другие льготы, которые оплачиваются японским правительством. В итоге получается около двух миллиардов.

Но Вашингтон уже предупредил Токио, что, после того как в марте 2021 года истечет срок действия нынешнего соглашения о военных базах, платежи придется увеличить в четыре раза — до восьми миллиардов в год.

Американские военные базы есть примерно в 140 странах. Их общий бюджет в 2020 финансовом году, по оценке Контрольного управления Министерства обороны США, — 24,4 миллиарда долларов (без учета расходов на боевые действия). Судя по всему, Трамп собирается увеличить эту сумму как минимум до ста миллиардов.