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РИА Наука
2019-12-05T03:30+0300
https://ria.ru/20191205/1561956282.html
Ученые из Тюмени исследовали процессы левитации жидкости
https://cdn22.img.ria.ru/images/94997/27/949972769_0:0:1200:675_1036x0_80_0_0_18ba47375b99614daf222c18dc0097ac.jpg
РИА Новости

Ученые из Тюмени исследовали процессы левитации жидкости

03:00 05.12.2019 (обновлено: 03:30 05.12.2019)
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© Фото : Dimos PoulikakosКапля левитирующей жидкости
Капля левитирующей жидкости
© Фото : Dimos Poulikakos
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) исследовали поведение левитирующих кластеров из микрокапель воды. Результаты исследования опубликованы в журнале "Langmur".
Самоупорядочивание – очень интересный для ученых процесс. Он действует в системах с разной физической природой и, вероятно, имеет общие закономерности, которые определяют геометрию этих систем и механизмы самоупорядочивания.
© РИА Новости / Алина ПолянинаРоссийские ученые создали уникальный метод управления левитирующими каплями
Российские ученые создали уникальный метод управления левитирующими каплями
© РИА Новости / Алина Полянина
Российские ученые создали уникальный метод управления левитирующими каплями
Исследования самоупорядочивающихся систем и эффекта кластеризации еще очень далеки до создания обобщенной теории. Большое внимание ученых привлекают, например, акустический кластер (частицы упорядочиваются в акустическом поле) или коллоидный кластер (микрокапли масла самопроизвольно собираются в воде).
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"Кластеры – это промежуточные системы. С одной стороны, взаимодействующих частиц достаточно много, с другой – крайне мало по сравнению со сплошной средой. И здесь возникают процессы, которые очень трудно математически описать и систематизировать. Они зависят от многих параметров системы и, что принципиально важно, от количества взаимодействующих в кластере частиц", – рассказал РИА Новости заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Александр Федорец.
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По его словам, обычный кластер из нескольких сотен капель имеет гексагональную структуру. Когда количество капель уже не превышает нескольких десятков, назовем их малыми кластерами, "голос" каждой капли становится определяющим – при добавлении одной капли весь кластер перестраивает свою структуру.

"После многих лет исследований, когда казалось, что мы зарегистрировали все возможные вариации структуры кластера, новый тип структуры стал большим сюрпризом. В перенаселенном кластере капли становятся слишком большой помехой для паровоздушной струи, и природа предлагает простое решение: капли выстраиваются в цепочки, формируя относительно широкие каналы. Как в старом городе с хаотичной застройкой "прибить" прямые проспекты…", – отметил Федорец.

По его мнению, эти данные позволяют лучше понять кластер и, соответственно, использовать его как инструмент для изучения химических и микробиологических процессов в микрокаплях аэрозоля, в том числе, в атмосфере Земли.
В будущем исследователи планируют узнать, существует ли что-то общее у капельных цепочек и, например, молекул полимеров, которые тоже можно рассматривать как цепные самоструктурируемые системы.
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