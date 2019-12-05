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США: Россия съедает наш обед в Африке
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РИА Новости

США: Россия съедает наш обед в Африке

08:00 05.12.2019 (обновлено: 08:08 05.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия – Африка". День второй
Экономический форум Россия – Африка. День второй
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Американские СМИ бьют тревогу. Washington Post публикует большое полуисследование-полудонос о том, что российские медийные мощности проникли в Африку и там бесчинствуют в соцсетях, набирая влияние. "Россия съедает американский обед в Ливии", — жалуется Washington Times.
С момента проведения форума "Россия — Африка" прошло больше месяца, но мировую прессу не отпускает. Событие, его контекст и его последствия продолжают анализировать.
...Отметим: это только у нас новостные ресурсы и соцсети почему-то массово сконцентрировались на списании Россией долгов некоторым странам (в общем размере около 20 миллиардов долларов). Западные медиа куда больше привлек тот факт, что на форуме, вообще-то, заключили сделок на сумму более триллиона рублей, а спектр обсуждаемых тем и предложений российской стороны не ограничивался исключительно оружием и продукцией сельского хозяйства. Наибольшее количество соглашений было подписано в области экспорта и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества, высоких технологий, транспорта и логистики, добычи полезных ископаемых и геологоразведки, инвестиций и банковской деятельности.
Например, российский "Уралхим" совместно с ангольской Grupo Opaia SA построит завод по производству карбамида. "Трансмашхолдинг" поставит в Египет тысячу триста пассажирских вагонов, а производственные мощности будут располагаться в Венгрии, где из российских комплектующих и будут собирать продукцию. "Лукойл" подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством горнорудной промышленности и углеводородов Республики Экваториальная Гвинея. И так далее, перечислять можно долго.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
28 октября, 08:00Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Откуда и почему столько авансов России?
Большинство стран Африки обрели независимость в той или иной форме в прошлом веке, когда рушились старые империи с громадными заморскими владениями. Свобода, как водится, обернулась большой войной всех против всех, а учитывая особенности местного менталитета и крайне запутанные родоплеменные отношения, кровь в Африке продолжает литься и поныне. Богатую почву межнациональных распрей дополнительно питает тот факт, что бывшие метрополии, пусть и потеряв власть над своими некогда колониями, зачастую на практике оттуда не ушли и продолжают выкачивать всевозможные природные ресурсы, предоставляя взамен нищету, антисанитарию и раннюю смертность.
Наиболее яркий пример последних лет — Мали. Независимость республика вроде как получила еще в 1958 году, но на свою беду в ее недрах остались богатейшие залежи алмазов, золота, урана, бокситов и прочего интересного. Именно поэтому бывшая владелица Франция никуда оттуда не ушла, крепко опутав весь производственный и добычный сектор своими концессиями. А когда в 2013 году в Мали начались столкновения с набирающими силу джихадистами, Париж без промедления ввел на территорию суверенного государства свои вооруженные силы, которые первым делом взялись за охрану богатых месторождений, по сути, оккупировав отдельные области.
Проблемы с построением нормальной государственности испытывало большинство африканских стран. Здесь и недоброе наследие колониального прошлого, когда белые хозяева чертили карты под линейку, наплевав на исторические и национальные особенности, и бедность, из которой растут радикальные религиозные течения, и манипуляции невидимых кукловодов, желающих и дальше греть руки на несметных богатствах Африки.
"Визави с миром". Ирина Абрамова: Возвращение России в Африку. Часть 1
12 ноября, 12:17
В последние годы, помимо сугубо национальных конфликтов, Черный континент все больше захлестывает волна радикального исламизма. Его адепты, отметим, также всячески пытаются оседлать теневую торговлю углеводородами и всем прочим, что охотно покупают на мировых биржах сырья.
Например, по самым скромным и приблизительным оценкам, из Танзании, Замбии и Ганы только за 2016 год было незаконно вывезено порядка четырехсот сорока тонн золота на сумму пятнадцать миллиардов долларов. Желтый металл нелегальными путями массово утекает в Объединенные Арабские Эмираты, которые наотрез отказываются раскрывать данные по ввозу ценного металла. Однако точно известно, что за последние десять лет теневой импорт золота из Африки в ОАЭ вырос более чем в десять раз.
Естественно, ни одному правительству не нравится, когда мимо государственной казны в неизвестном направлении утекают баснословные деньги, при этом в силу ряда объективных и признаваемых на месте причин решить эту застарелую проблему своими силами государства часто не могут.
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
24 октября, 22:07Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Песков рассказал о пользе от списания долгов африканским странам
Например, в Буркина-Фасо на территориях, контролируемых исламистами, находится более двух тысяч нелегальных рудников и приисков по добыче золота. Выбить джихадистов и закрепиться на этих землях центральная власть не может и поэтому теряет в год около одного миллиарда долларов чистой прибыли.
В том же злосчастном Буркина-Фасо полгода назад террористы убили тридцать девять человек, работавших на золотом руднике Бунгу, принадлежащем канадской компании Semafo Inc. В ноябре были убиты еще трое, после чего рабочие устроили забастовку с требованием защитить их жизни. Канадский владелец пообещал обязательно решить вопрос безопасности, но все ограничилось тем, что отныне руководство рудника летает к месту работ на вертолете с охраной, а шахтеров так и продолжают возить на обычном автобусе.
В Центрально-Африканской Республике в какой-то момент из-под контроля властей выпали целые области, где бал правили полевые командиры и велась массовая нелегальная добыча алмазов. К чести руководителей, сидящих в Банги, они смогли признать факт собственного бессилия и, учитывая предыдущий бесславный опыт сотрудничества с коллективным Западом, обратились за помощью к русским. И вот тут началось интересное.
Спикер президента ЦАР Albert Yaloke Mokpeme, описывая результаты сотрудничества с Москвой, сказал дословно следующее: "Террористы нанесли громадный ущерб нашей стране, и единственной страной, пришедшей нам на помощь, стала Россия. Благодаря ей мы смогли полностью обезопасить нашу алмазодобывающую отрасль". Конец цитаты.
Если совсем просто, то "вежливые люди" смогли в кратчайшие сроки наладить боевое обучение местной армии, полиции, после чего двинули в неподконтрольные регионы, где весьма быстро и действенно убедили всех местных атаманов, что жить в согласии с центральной властью гораздо приятнее и полезнее для здоровья.
Естественно, помощь была не безвозмездной. Но русские не пошли по европейско-американскому пути выкачки ресурсов. В той же ЦАР после кардинального решения вопроса исламистов и всевозможных вольниц российские компании успели открыть радиостанцию, построили несколько больниц, приютов для малоимущих и даже профинансировали локальный чемпионат по футболу.
Участники экономического форума Россия — Африка в Сочи
28 октября, 15:59
Большую часть долга Африки списали еще в девяностые, заявили в МИД России
Этот результат не остался незамеченным — как внутри Африки, так и вне ее. Именно в этом, думается, и лежит причина того невероятного интереса, который проявляется пятью десятками африканских стран к России.
Это же оправдывает и мрачное внимание к африканской активности России у передовых стран Запада. Приспособившись за полвека добывать ресурсы из хаоса, они не могут приветствовать нового игрока, предоставляющего Черному континенту альтернативную русскую услугу под названием "порядок и безопасность".
84116104431
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АфрикаРоссияСШААвторы
Популярные комментарии
Безопасность,логистика,железнодорожный транспорт и его инфраструктура,энергетика во всех её проявлениях.Всё это очень даже Россия может предлагать ,обслуживать и продавать.Если бы ещё авиастроение не разрушили ,40% контроль над рынком авиастроения мирового на благо Боинга и Эйрбаса.Ну за это Чубайсу с сотоварищами надо бы сказать спасибо.
5 декабря, 10:01
АМАндрей Маркин
3400000
Без лукавства никуда )) 20 миллиардов намного меньше чем триллион, только первое - доллары, а второе - рубли ))
5 декабря, 11:31
Станислав Попов
12110019
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