Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран

"Мы признательны президенту Трампу за его последовательную политику давления на иранский режим. Он усиливает агрессию в регионе, и даже в этот самый момент. Он бросает нам вызов из Ирана, Ирака, сектора Газа, Йемена и мы вынуждены активно противодействовать этой агрессии", - сказал израильский премьер-министр журналистам перед началом встречи с Помпео. Видеозапись встречи распространила пресс-служба израильского премьера.

Биньямин Нетаньяху также выразил признательность американской администрации за изменение позиции Белого дома в отношении еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Большое спасибо, господин госсекретарь, за заявления о том, что поселения не являются незаконными. Я думаю, что вопреки сложившемуся мнению, это способствует миру, так как мир должен основываться на правде, а не на лжи", - сказал Нетаньяху.

В последние дни премьер-министр Израиля, выступая перед политическими сторонниками, призывал содействовать принятую закона о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину, "воспользовавшись "уникальным моментом", возникшим после того, как Белый дом изменил свою позицию в отношении легальности поселений".