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Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
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РИА Новости

Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран

23:52 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, встречаясь в среду с госсекретарём США Майком Помпео в Лиссабоне, поблагодарил президента США Дональда Трампа за политику, проводимую Вашингтоном в отношении Ирана.
"Мы признательны президенту Трампу за его последовательную политику давления на иранский режим. Он усиливает агрессию в регионе, и даже в этот самый момент. Он бросает нам вызов из Ирана, Ирака, сектора Газа, Йемена и мы вынуждены активно противодействовать этой агрессии", - сказал израильский премьер-министр журналистам перед началом встречи с Помпео. Видеозапись встречи распространила пресс-служба израильского премьера.
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Биньямин Нетаньяху также выразил признательность американской администрации за изменение позиции Белого дома в отношении еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
"Большое спасибо, господин госсекретарь, за заявления о том, что поселения не являются незаконными. Я думаю, что вопреки сложившемуся мнению, это способствует миру, так как мир должен основываться на правде, а не на лжи", - сказал Нетаньяху.
В последние дни премьер-министр Израиля, выступая перед политическими сторонниками, призывал содействовать принятую закона о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину, "воспользовавшись "уникальным моментом", возникшим после того, как Белый дом изменил свою позицию в отношении легальности поселений".
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.
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Майк ПомпеоДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИранСШАИзраильВ мире
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