Власти Кубани заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ГЧП

КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края заключили соглашение о сотрудничестве в сфере государственно-частного партнерства, сообщает администрация региона.

Уточняется, что документ подписали вице-губернатор края Василий Швец , исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик и начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

"Документ предусматривает создание условий для активизации инвестиционной деятельности в регионе. Сюда входит информационно-аналитическое сотрудничество по реализуемым и перспективным проектам государственно-частного партнерства, организация встреч, конференций и других мероприятий", - пояснили в ведомстве.

Как отметил Швец, регион ставит перед собой "амбициозную задачу" по дальнейшему развитию в части инвестиционной привлекательности. "А для этого нужна модернизация существующих объектов инфраструктуры, а также создание новых. Отмечу, что многие из них весьма капиталоемкие", – пояснил замгубернатора.