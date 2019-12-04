Власти Кубани заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ГЧП

КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края заключили соглашение о сотрудничестве в сфере государственно-частного партнерства, сообщает администрация региона.
Уточняется, что документ подписали вице-губернатор края Василий Швец, исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик и начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.
"Документ предусматривает создание условий для активизации инвестиционной деятельности в регионе. Сюда входит информационно-аналитическое сотрудничество по реализуемым и перспективным проектам государственно-частного партнерства, организация встреч, конференций и других мероприятий", - пояснили в ведомстве.
Как отметил Швец, регион ставит перед собой "амбициозную задачу" по дальнейшему развитию в части инвестиционной привлекательности. "А для этого нужна модернизация существующих объектов инфраструктуры, а также создание новых. Отмечу, что многие из них весьма капиталоемкие", – пояснил замгубернатора.
По словам начальника Южного ГУ Банка России Евгения Эберенца, финансирование таких проектов только за счет регионального бюджета практически невозможно и требует активного участия частного капитала. Он добавил, что подписанное соглашение должно послужить дополнительным импульсом для развития механизмов государственно-частного партнерства на Кубани, способствовать успешной реализации инвестпроектов и развитию института "длинных денег" в регионе.