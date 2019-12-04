Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян

Двадцать шестого ноября ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Жертв нет.