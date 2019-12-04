Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T23:03+0300
https://ria.ru/20191204/1561978795.html
На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
https://cdn24.img.ria.ru/images/152989/95/1529899510_0:0:3118:1753_1036x0_80_0_0_c454f8a1d95289aaea04aeeb845bfe9f.jpg
РИА Новости

На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших

23:03 04.12.2019
219
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье" в Татарстане, сообщает главное управление МЧС России по региону.
По информации регионального ГУМЧС, в 10.28 среды поступило сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана. Было установлено, что во время проведения плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубометров рабочими подрядной организации произошло возгорание. В 12.03 было ликвидировано открытое горение на площади 45 квадратных метров, в 13.24 ликвидировано открытое горениях внутри резервуара.
Спасатели организовали поиск двух пропавших работников подрядной организации. В 21.33 спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования "РегионСпас" обнаружили на месте пожара тело погибшего мужчины.
"В 22.27 спасатели ПАСФ "РегионСпас" обнаружили тело второго погибшего", - говорится в сообщении.
010510
Обсудить 0
ТранснефтьАльметьевский районТатарстанРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник Службы безопасности Украины
СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
Здание Европейского парламента в Брюсселе
В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
Председатель Яблока Сергей Митрохин
Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
Газораспределительная станция в Львовской области
"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В Одессе объявили траур в связи с пожаром в колледже
Американский сенатор Крис Мерфи
Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
Вид на Алеппо
В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба
Снимок экрана видеоблога Егора Жукова
Суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме 6 декабря
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров в ходе визита в Италию встретится с Конте
Вид на Белград, Сербия
Крымская делегация прибыла в Сербию
Социальная сеть Instagram
Instagram будет запрашивать возраст пользователя при создании аккаунта
Полиция
Сообщения о минировании 13 московских судов и школ не подтвердились
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе
01:54Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
Лента новостейМолния