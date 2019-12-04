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Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
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РИА Новости

Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"

22:55 04.12.2019 (обновлено: 00:03 05.12.2019)
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© AP Photo / Susan WalshАмериканский сенатор Крис Мерфи
Американский сенатор Крис Мерфи
© AP Photo / Susan Walsh
Американский сенатор Крис Мерфи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости, Татьяна Смайловски. Сенатор-демократ Крис Мерфи усомнился в возможности США остановить "Северный поток — 2". Об этом он заявил на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом.
Политик считает, что США нужно найти "другие ответы" в этой ситуации.
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Он также выразил надежду, что сенат вскоре примет законопроект по "европейской энергобезопасности", нацеленный на борьбу с "российским влиянием". По его словам, для этого из бюджета выделят миллиард долларов.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против реализации проекта выступают США, которые заинтересованы в поставках собственного сжиженного природного газа в Европу. Также "Северный поток — 2" критикуют Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, которые считают трубопровод "политическим инструментом".
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В свою очередь, Германия и Австрия выступают за строительство газопровода. В Берлине и Вене неоднократно отмечали, что проект укрепит европейскую энергобезопасность.
Российские власти также не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным.
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"Северный поток — 2"
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Крис Мерфи (сенатор США)УкраинаСеверный поток — 2РоссияСШАЭкономика
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