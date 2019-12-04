Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T22:16+0300
https://ria.ru/20191204/1561977699.html
Лавров в ходе визита в Италию встретится с Конте
https://cdn23.img.ria.ru/images/156190/65/1561906558_0:0:3113:1752_1036x0_80_0_0_96018e2a43b88c68856a582e0212cede.jpg
РИА Новости

Лавров в ходе визита в Италию встретится с Конте

22:16 04.12.2019
214
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 4 дек - РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе в визита в Италию встретится с премьер-министром страны Джузеппе Конте, заявил российский посол в Риме Сергей Разов.
"Завтра мы встречаем министра иностранных Лаврова, который приезжает сюда во главе делегации для выступления на международной конференции, а также для переговоров с главой МИД Ди Майо и встречи с премьер-министром Конте", - сказал Разов на презентации программы работы Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ.
Жозеп Боррель
Вчера, 14:59
Новый глава дипломатии ЕС намерен встретиться с Лавровым в Братиславе
Лавров прибудет в Рим для участия в международной конференции "Средиземноморские диалоги". В рамках форума запланирована его встреча с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
500001
Обсудить 0
Джузеппе КонтеСергей ЛавровМИД РФРимРоссияИталияСергей РазовВ мире
Рекомендуем
Алеппо
При обстреле боевиками деревни к югу от Алеппо погиб ребенок
Президент России Владимир Путин
Путин отметил развитие системы предупреждения о ракетном нападении
Кадры с места обрушения моста на окраине Оренбурга
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
Заседание Верховной рады Украины
В Раде предложили встретиться с Зеленским перед "нормандской встречей"
Заседание Совета безопасности ООН
Страны ЕС осудили угрозы со стороны КНДР
ДТП с участием рейсового автобуса в Белгородской области. 3 декабря 2019
В УМВД назвали причину ДТП с автобусом под Белгородом
Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018
Васильев: Дагестан потратит на улучшение водоснабжения 2 млрд рублей
Мужчина заплатил за проезд всех пассажиров маршрутки в Новосибирске
Россиянин стал звездой соцсетей, оплатив проезд пассажирам маршрутки
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова перед началом заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
Кузнецова обратится к правительству из-за нехватки лекарств для детей
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал о проекте решения "нормандского саммита"
Туристы загорают на пирсе в Анталье
Турпоток из России в Турцию в январе-октябре стал рекордным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил об отсутствии планов создать Совет Китай-НАТО
Статуя Фемиды в суде
В Югре мужчина отсудил у "Аэрофлота" 15 тысяч рублей из-за овербукинга
Американские военные в Сирии
Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР
Регионы России. Вологодская область
В Вологде открылся центр аналогичный сочинскому "Сириус"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
22:55Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
22:54Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
22:40Крымская делегация прибыла в Сербию
Лента новостейМолния