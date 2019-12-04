В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Десять человек погибли при обстреле боевиками спортивного клуба в городе Телль-Рифъат в провинции Алеппо, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, огонь вели из минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин. Среди погибших — восемь детей. Еще тринадцать человек получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии.

Накануне боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* обстреляли жилой дом в населенном пункте Вадихи к югу от города Алеппо. В результате атаки погиб шестилетний мальчик, ранены его мать и двое братьев.