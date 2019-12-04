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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-04T22:26+0300
https://ria.ru/20191204/1561977542.html
В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба
https://cdn21.img.ria.ru/images/152855/14/1528551416_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f11374a0eca76c8f2eb9682e0cc23b97.jpg
РИА Новости

В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба

22:10 04.12.2019 (обновлено: 22:26 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на Алеппо
Вид на Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Десять человек погибли при обстреле боевиками спортивного клуба в городе Телль-Рифъат в провинции Алеппо, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, огонь вели из минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин. Среди погибших — восемь детей. Еще тринадцать человек получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии.
Накануне боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* обстреляли жилой дом в населенном пункте Вадихи к югу от города Алеппо. В результате атаки погиб шестилетний мальчик, ранены его мать и двое братьев.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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