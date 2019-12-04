Адвокат не исключил новых шагов по делу Виктора Бута

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Адвокат отбывающего наказание в американской тюрьме россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов заявил, что не исключает дальнейших шагов по делу своего клиента.
"Есть определенные процессуальные механизмы, которые, я думаю, будут использованы в ближайшем будущем. Я не буду предвосхищать события, но да, это может быть сделано как в юридической сфере, так и вне ее", - сказал адвокат РИА Новости.
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"В данный момент лишь скажу, что мы не исключаем действий непосредственно в судебной сфере", - добавил Тарасов.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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