Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T21:53+0300
https://ria.ru/20191204/1561976937.html
Адвокат не исключил новых шагов по делу Виктора Бута
https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/38/1551683897_0:92:2626:1569_1036x0_80_0_0_f78a2b010425d6eb2daa0358c738ae7e.jpg
РИА Новости

Адвокат не исключил новых шагов по делу Виктора Бута

21:46 04.12.2019 (обновлено: 21:53 04.12.2019)
151
© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Адвокат отбывающего наказание в американской тюрьме россиянина Виктора Бута Алексей Тарасов заявил, что не исключает дальнейших шагов по делу своего клиента.
"Есть определенные процессуальные механизмы, которые, я думаю, будут использованы в ближайшем будущем. Я не буду предвосхищать события, но да, это может быть сделано как в юридической сфере, так и вне ее", - сказал адвокат РИА Новости.
Алла Бут
2 ноября, 01:15
Супруга Бута считает бесполезным просить США выдать его
"В данный момент лишь скажу, что мы не исключаем действий непосредственно в судебной сфере", - добавил Тарасов.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
Алла Бут
8 октября, 09:28
Жена Бута рассказала о его главной цели
510020
Обсудить 0
Алексей ТарасовВиктор БутРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Газораспределительная станция в Львовской области
"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит
Президент США Дональд Трамп
Пресс-секретарь Трампа обвинила конгресс в обмане американцев
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ
Здание Рейхстага
В бундестаге назвали высылку российских дипломатов контрпродуктивной
Депутат Бундестага ФРГ Робби Шлунд
В бундестаге назвали высылку российских дипломатов из Германии фарсом
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Американский эксперт считает, что шансов на возрождение ДРСМД нет
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число пострадавших при пожаре в одесском колледже возросло до 26
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
В ЕП "переадресовали" России вопросы о высылке дипломатов из Германии
Вид на Алеппо
В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба
Лабораторные исследования
Ученые обнаружили необычный фактор продления жизни
Флаги с символикой Евросоюза
Минск призвал ЕС к взаимовыгодному сотрудничеству
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Политолог прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
Кадр из фильма Звёздные войны: Скайуокер. Восход
Фильм "Скайуокер: Восход" расскажет историю Финна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
22:55Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
22:54Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
22:40Крымская делегация прибыла в Сербию
Лента новостейМолния