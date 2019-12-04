Адвокат не исключил новых шагов по делу Виктора Бута

"Есть определенные процессуальные механизмы, которые, я думаю, будут использованы в ближайшем будущем. Я не буду предвосхищать события, но да, это может быть сделано как в юридической сфере, так и вне ее", - сказал адвокат РИА Новости.

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.