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Минск призвал ЕС к взаимовыгодному сотрудничеству
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РИА Новости

Минск призвал ЕС к взаимовыгодному сотрудничеству

21:29 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что Минск видит значительный потенциал для сотрудничества с Евросоюзом, которое способно обернуться дивидендами для каждой стороны.
"Наша внешняя политика, наша дипломатия, как известно, многовекторная, но отнюдь не разновекторная. Мы не пытаемся играть на противоречиях, но стремимся их сглаживать. И в этом - значительный потенциал для сотрудничества между нашей страной и Евросоюзом, которое способно обернуться дивидендами для каждого из нас", - заявил заместитель главы белорусского МИД. Его слова приводит в среду агентство Белта.
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По его словам, за последние годы очевиден рост интенсивности контактов во всех сферах между Белоруссией и странами ЕС. "Так, визиты еврокомиссаров и министров иностранных дел стран-членов ЕС в Беларусь перешли из разряда сенсаций в категорию нормальной, повседневной работы. Во время переговоров мы все больше концентрируемся на практических вопросах взаимного интереса", - сказал Кравченко.
Замминистра добавил, что Белоруссия рассчитывает на подписание в ближайшее время соглашений с ЕС об упрощении визовых процедур и реадмиссии, которые должны облегчить человеческие контакты и повысить эффективность сотрудничества в противодействии нелегальной миграции. Кравченко обратил внимание на то, что эти вопросы важны не столько для правительства, сколько для граждан. Он констатировал, что постепенно продвигаются переговоры с ЕС, касающиеся вступления Белоруссии во Всемирную торговую организацию.
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"Неотъемлемый признак полноценных отношений - наличие современной договорно-правовой базы. Ожидаем, что Евросоюз приступит к переговорам с нашей страной о заключении нового основополагающего соглашения", - заметил Кравченко.
Он также призвал придать позитивной динамике отношений "устойчивый и необратимый характер".
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