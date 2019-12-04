Минск призвал ЕС к взаимовыгодному сотрудничеству

МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что Минск видит значительный потенциал для сотрудничества с Евросоюзом , которое способно обернуться дивидендами для каждой стороны.

"Наша внешняя политика, наша дипломатия, как известно, многовекторная, но отнюдь не разновекторная. Мы не пытаемся играть на противоречиях, но стремимся их сглаживать. И в этом - значительный потенциал для сотрудничества между нашей страной и Евросоюзом, которое способно обернуться дивидендами для каждого из нас", - заявил заместитель главы белорусского МИД. Его слова приводит в среду агентство Белта.

По его словам, за последние годы очевиден рост интенсивности контактов во всех сферах между Белоруссией и странами ЕС. "Так, визиты еврокомиссаров и министров иностранных дел стран-членов ЕС в Беларусь перешли из разряда сенсаций в категорию нормальной, повседневной работы. Во время переговоров мы все больше концентрируемся на практических вопросах взаимного интереса", - сказал Кравченко.

Замминистра добавил, что Белоруссия рассчитывает на подписание в ближайшее время соглашений с ЕС об упрощении визовых процедур и реадмиссии, которые должны облегчить человеческие контакты и повысить эффективность сотрудничества в противодействии нелегальной миграции. Кравченко обратил внимание на то, что эти вопросы важны не столько для правительства, сколько для граждан. Он констатировал, что постепенно продвигаются переговоры с ЕС, касающиеся вступления Белоруссии во Всемирную торговую организацию.

"Неотъемлемый признак полноценных отношений - наличие современной договорно-правовой базы. Ожидаем, что Евросоюз приступит к переговорам с нашей страной о заключении нового основополагающего соглашения", - заметил Кравченко.