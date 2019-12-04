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Суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме 6 декабря
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РИА Новости

Суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме 6 декабря

21:06 04.12.2019 (обновлено: 21:07 04.12.2019)
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© Блог ЖуковаСнимок экрана видеоблога Егора Жукова
Снимок экрана видеоблога Егора Жукова
© Блог Жукова
Снимок экрана видеоблога Егора Жукова. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы 6 декабря огласит приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube, сообщили РИА Новости в суде.
"Судья удалилась в совещательную комнату для постановления приговора", - сказали в суде.
В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Жукову наказание в виде четырех лет лишения свободы.
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Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из СИЗО и отправил под домашний арест.
В середине сентября Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Егор ЖуковРосфинмониторингМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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