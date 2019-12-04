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Instagram будет запрашивать возраст пользователя при создании аккаунта
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РИА Новости

Instagram будет запрашивать возраст пользователя при создании аккаунта

21:05 04.12.2019 (обновлено: 21:06 04.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Instagram будет запрашивать возраст пользователя при регистрации в социальной сети для улучшения качества сервиса, говорится в сообщении социальной сети.
"С сегодняшнего дня мы будем просить вас указывать дату рождения при создании аккаунта в Instagram", - сообщается в релизе. Отмечается, что информация не будет доступна других пользователям, а будет использоваться Instagram для совершенствования "обучения управлению учетными записями" и рекомендуемых параметров конфиденциальности для молодых пользователей.
Иконка социальной сети Instagram
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Кроме того, новое требование позволит Instagram помочь пользователю контролировать список тех, кто может отправлять сообщения пользователю. "Люди, которые воспользуются этим обновлением, смогут больше не получать сообщения... или ответы на истории от тех, на кого они не подписаны", - говорится в сообщении.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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InstagramТехнологииОбщество
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