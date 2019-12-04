Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-04T23:03+0300
https://ria.ru/20191204/1561975445.html
Посол США поблагодарил греческого митрополита за признание ПЦУ
https://cdn21.img.ria.ru/images/102423/52/1024235217_0:219:2914:1858_1036x0_80_0_0_5d8d1dc304025fa940c63bb9969b5502.jpg
РИА Новости

Посол США поблагодарил греческого митрополита за признание ПЦУ

20:52 04.12.2019 (обновлено: 23:03 04.12.2019)
576
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПосол США на Украине Джеффри Пайетт
Посол США на Украине Джеффри Пайетт
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 4 дек — РИА Новости. Посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился в среду с митрополитом Сиросским Дорофеем после признания им неканонической "новой церкви" Украины и поблагодарил его за "поддержку религиозной свободы".
Пайетт находится на острове Сирос в связи с церемонией передачи верфей американской компании ONEX.
"Для меня большая честь снова встретиться с митрополитом Дорофеем и поблагодарить его за решительные действия в поддержку религиозной свободы и терпимости, ценностей, которые мы разделяем с греческим православием, его святейшеством Вселенским патриархом и его блаженством архиепископом Иеронимом", — написал Пайетт в Twitter.
Американский посол "передал сердечную благодарность и признательность от себя и от правительства США за заявление, сделанное митрополитом Дорофеем после архиерейского собора 12 октября", когда была признана "автокефалия" украинской "новой церкви", сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
В ответ на слова главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, что в РПЦ надеются на "ответственное решение" Элладской церкви по вопросу об отношении к созданной Константинополем на Украине структуре и призыву "не спешить с односторонними решениями, которые могут лишь усугубить возникшее разделение", митрополит Сиросский Дорофей 12 октября заявил, что "церкви Греции никто не может угрожать, шантажировать, манипулировать и она не получает указаний и инструкций от кого-либо".
Софийский собор в Киеве
22 ноября, 13:40Религия и мировоззрение
В Чешской церкви грозят иерарху последствиями за служение с деятелями ПЦУ
"Это было смелое, смелое и решительное заявление, которое вы сделали", — сказал Пайетт.
Со своей стороны, епископ поблагодарил посла за добрые слова и сказал, что Элладская церковь всегда была, есть и будет с Константинопольским патриархатом.
Посол США сказал, что у него сложились прекрасные отношения с архиепископом Иеронимом и греческой церковью, и высоко оценил важную благотворительную и социальную работу в критический для страны момент.
Пайетт часто встречается с греческими священнослужителями. Две недели назад он встретился с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и поблагодарил его за признание "автокефалии" раскольнической "новой церкви" Украины.
Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013-го по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что создание раскольнической структуры на Украине было бы невозможно без прямой поддержки США и налицо и внешнее давление на Элладскую православную церковь с целью официального признания раскольников. По словам Лаврова, США не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
5 сентября, 14:35Религия и мировоззрение
Иерусалимский патриарх отказался признать "новую церковь" Украины
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических структур. РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.
Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" Украины оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
24011348
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеДжеффри ПайеттГрецияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма
Пожарные рукава на машине МЧС России
В Омске потушили пожар на НПЗ "Газпром нефти"
Калининград
Почти 60 тысяч иностранцев приехали в Калининград по электронным визам
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Подмосковье электричка насмерть сбила пенсионерку
Путешествия по миру
АТОР рекомендует заранее позаботиться о визах в Европу
Капельницы
В Сургуте умерла одна из пострадавших при пожаре в жилом доме
Незаконная рубка леса в Ставропольском крае
В Счетной палате рассказали об ущербе от незаконных рубок леса
Главный раввин России Берл Лазар
Берл Лазар: любую "техническую возможность родить" надо реализовывать
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Генпрокурор Израиля передал в Кнессет заключение против премьера
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
Эрдоган рассказал о встрече "четверки" по Сирии в Лондоне
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК проведет проверку после исчезновения 17-летней девочки на Кубани
Акция протеста у здания министерства науки, образования, культуры и спорта в Еревaне, Армения. 3 декабря 2019
В Армении протестующие перекрыли улицу у здания Минобразования
Уильям Барр
WP: генпрокурор США не согласен с минюстом по "российскому вопросу"
Самолет Ил-96 российской авиакомпании Россия в лондонском аэропорту Хитроу. 20 марта 2018
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
22:55Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
22:54Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
22:40Крымская делегация прибыла в Сербию
Лента новостейМолния