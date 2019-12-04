Посол США поблагодарил греческого митрополита за признание ПЦУ

АФИНЫ, 4 дек — РИА Новости. Посол США в Греции Посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился в среду с митрополитом Сиросским Дорофеем после признания им неканонической "новой церкви" Украины и поблагодарил его за "поддержку религиозной свободы".

Пайетт находится на острове Сирос в связи с церемонией передачи верфей американской компании ONEX.

"Для меня большая честь снова встретиться с митрополитом Дорофеем и поблагодарить его за решительные действия в поддержку религиозной свободы и терпимости, ценностей, которые мы разделяем с греческим православием, его святейшеством Вселенским патриархом и его блаженством архиепископом Иеронимом", — написал Пайетт в Twitter

Американский посол "передал сердечную благодарность и признательность от себя и от правительства США за заявление, сделанное митрополитом Дорофеем после архиерейского собора 12 октября", когда была признана "автокефалия" украинской "новой церкви", сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

В ответ на слова главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, что в РПЦ надеются на "ответственное решение" Элладской церкви по вопросу об отношении к созданной Константинополем на Украине структуре и призыву "не спешить с односторонними решениями, которые могут лишь усугубить возникшее разделение", митрополит Сиросский Дорофей 12 октября заявил, что "церкви Греции никто не может угрожать, шантажировать, манипулировать и она не получает указаний и инструкций от кого-либо".

"Это было смелое, смелое и решительное заявление, которое вы сделали", — сказал Пайетт.

Со своей стороны, епископ поблагодарил посла за добрые слова и сказал, что Элладская церковь всегда была, есть и будет с Константинопольским патриархатом.

Посол США сказал, что у него сложились прекрасные отношения с архиепископом Иеронимом и греческой церковью, и высоко оценил важную благотворительную и социальную работу в критический для страны момент.

Пайетт часто встречается с греческими священнослужителями. Две недели назад он встретился с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и поблагодарил его за признание "автокефалии" раскольнической "новой церкви" Украины.

Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013-го по август 2016 года, при нем на Украине произошел государственный переворот.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что создание раскольнической структуры на Украине было бы невозможно без прямой поддержки США и налицо и внешнее давление на Элладскую православную церковь с целью официального признания раскольников. По словам Лаврова, США не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических структур. РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.