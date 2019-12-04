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В бундестаге назвали высылку российских дипломатов контрпродуктивной
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РИА Новости

В бундестаге назвали высылку российских дипломатов контрпродуктивной

20:43 04.12.2019
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗдание Рейхстага
Здание Рейхстага
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Высылка Берлином российских дипломатов в преддверии саммита "нормандской четверки" контрпродуктивна, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
"Думаю, что этот шаг не оправдан, потому что пока по сей день следствие по этому вопросу ведется, точного результата нет. Как и в случае с Солсбери ("дело Скрипалей"), можно сказать тут так же: следствие не закончено", - заявил Фризен РИА Новости.
По его словам, шаг Берлина особенно не оправдан, так как сейчас идут важные переговоры по украинскому вопросу. "9 декабря будет встреча в рамках нормандского формата. Думаю, что такие шаги перед таким важным мероприятием – это, конечно, контрпродуктивно", - добавил собеседник агентства.
Говоря о том, как ситуация может отразиться на дальнейшей динамике отношений, не будет ли дело об убийстве в Берлине осложнять их в долгосрочной перспективе, Фризен снова привел пример Солсбери.
"Все эти меры (принятые после инцидента в Солсбери), хотя Россия и не причастна, остаются в силе, никто не сдает назад. Поэтому вероятнее сценарий, в котором одна сторона отвечает другой, будет эскалационная спираль. Тогда как раз то же самое и случилось", - заявил депутат.
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Он при этом выразил сомнение, что в бундестаге будет серьезная критика федерального правительства за это решение, поскольку проправительственные депутаты составляют большинство, но дискуссии будут.
"В комитете по иностранным делам, конечно, фракция правительства имеет большинство, поэтому сам комитет не будет высказываться против правительства. Но некоторые парламентарии, парламентарии оппозиции, в том числе мы, думаю, политики левых, будут критически высказываться. Во всяком случае, дискуссии будут", - заявил немецкий депутат.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в берлинском районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
В российском МИД ранее заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеБундестаг ГерманииГерманияРоссияВ мире
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