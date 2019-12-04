В Твери открыли специализированный диагностический медцентр для женщин

ТВЕРЬ, 4 дек - РИА Новости. Медицинский диагностический центр "Белая роза", в котором женщины буквально за несколько часов могут бесплатно пройти полный комплекс диагностики, открылся в среду в Твери.
Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, это - благотворительный проект Фонда социально-культурных инициатив, направленный на сохранение женского здоровья.
В открытии центра приняли участие президент Фонда Светлана Медведева, губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва.
"Открытие первого в Тверской области центра "Белая роза" – значимое для нас направление, связанное с самой главной задачей в сфере демографии – повышением рождаемости. Здоровье наших женщин является залогом ее успешного выполнения. Это учреждение станет основой, технологическим стандартом оказания специализированной медицинской помощи. И мы воспользуемся этим стандартом для дальнейшего развития нашей медицины", – сказал на церемонии открытия глава региона.
В российских регионах уже работают 15 таких учреждений, в ближайшее время будут открыты еще три.
Медицинский центр работает в рамках системы медицинского страхования – скрининги проводятся бесплатно для всех женщин, имеющих полис ОМС. Там можно пройти осмотр акушера-гинеколога, онколога-маммолога, сделать УЗИ и маммографию на современном низкодозном цифровом маммографе.
"Белая роза" в Твери работает 6 дней в неделю, с 9 утра до 9 вечера. Плановая мощность центра рассчитана на 50 посещений в день, ежемесячно помощь будет оказываться около 1200 женщинам. Для обеспечения максимально комфортного посещения организована предварительная запись по многоканальному телефону.
По информации пресс-службы, сегодня специализированная медицинская помощь женщинам Тверской области оказывается в Областном клиническом перинатальном центре им Е.М. Бакуниной, в четырех родильных домах Твери и Ржева и в 23 акушерских отделениях при районных центральных больницах. А также на базе Областной клинической больницы, Больницы скорой медицинской помощи, в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева.