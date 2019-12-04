В Твери открыли специализированный диагностический медцентр для женщин

ТВЕРЬ, 4 дек - РИА Новости. Медицинский диагностический центр "Белая роза", в котором женщины буквально за несколько часов могут бесплатно пройти полный комплекс диагностики, открылся в среду в Медицинский диагностический центр "Белая роза", в котором женщины буквально за несколько часов могут бесплатно пройти полный комплекс диагностики, открылся в среду в Твери

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, это - благотворительный проект Фонда социально-культурных инициатив, направленный на сохранение женского здоровья.

В открытии центра приняли участие президент Фонда Светлана Медведева, губернатор Тверской области Игорь Руденя , митрополит Тверской и Кашинский Савва.

"Открытие первого в Тверской области центра "Белая роза" – значимое для нас направление, связанное с самой главной задачей в сфере демографии – повышением рождаемости. Здоровье наших женщин является залогом ее успешного выполнения. Это учреждение станет основой, технологическим стандартом оказания специализированной медицинской помощи. И мы воспользуемся этим стандартом для дальнейшего развития нашей медицины", – сказал на церемонии открытия глава региона.

В российских регионах уже работают 15 таких учреждений, в ближайшее время будут открыты еще три.

Медицинский центр работает в рамках системы медицинского страхования – скрининги проводятся бесплатно для всех женщин, имеющих полис ОМС. Там можно пройти осмотр акушера-гинеколога, онколога-маммолога, сделать УЗИ и маммографию на современном низкодозном цифровом маммографе.

"Белая роза" в Твери работает 6 дней в неделю, с 9 утра до 9 вечера. Плановая мощность центра рассчитана на 50 посещений в день, ежемесячно помощь будет оказываться около 1200 женщинам. Для обеспечения максимально комфортного посещения организована предварительная запись по многоканальному телефону.