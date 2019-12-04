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Врач уточнил данные о погибшей при пожаре в одесском колледже
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РИА Новости

Врач уточнил данные о погибшей при пожаре в одесском колледже

20:31 04.12.2019 (обновлено: 23:46 04.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Семнадцатилетняя студентка, а не преподавательница погибла во время пожара в одесском колледже, сообщило местное издание "Пушкинская" со ссылкой на главврача городской клинической больницы №1 Евгения Григорьева.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. По данным полиции Одесской области, в результате пострадал 21 человек, также одна женщина скончалась в больнице. Спасатели локализовали пожар на площади 4 тысячи квадратных метров.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Вчера, 16:32
В Одессе при пожаре в колледже рухнула крыша
"В результате сегодняшнего пожара в одесском колледже на улице Троицкой погибла 17-летняя студентка. Изначально ее перепутали с 43-летней сотрудницей учебного заведения, сообщил главврач ГКБ №1 Евгений Григорьев", - пишет издание.
Отмечается, что девушка во время пожара поступила в больницу в тяжелом состоянии и скончалась через 15 минут после госпитализации. По данным издания, изначально сотрудник Госслужбы по ЧС якобы ложно опознал ее как свою 43-летнюю жену - сотрудницу колледжа.
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Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
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