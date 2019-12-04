Врач уточнил данные о погибшей при пожаре в одесском колледже

"В результате сегодняшнего пожара в одесском колледже на улице Троицкой погибла 17-летняя студентка. Изначально ее перепутали с 43-летней сотрудницей учебного заведения, сообщил главврач ГКБ №1 Евгений Григорьев", - пишет издание.

Отмечается, что девушка во время пожара поступила в больницу в тяжелом состоянии и скончалась через 15 минут после госпитализации. По данным издания, изначально сотрудник Госслужбы по ЧС якобы ложно опознал ее как свою 43-летнюю жену - сотрудницу колледжа.