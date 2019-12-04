Врач уточнил данные о погибшей при пожаре в одесском колледже

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Семнадцатилетняя студентка, а не преподавательница погибла во время пожара в одесском колледже, сообщило местное издание "Пушкинская" со ссылкой на главврача городской клинической больницы №1 Евгения Григорьева.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. По данным полиции Одесской области, в результате пострадал 21 человек, также одна женщина скончалась в больнице. Спасатели локализовали пожар на площади 4 тысячи квадратных метров.
Вчера, 16:32В Одессе при пожаре в колледже рухнула крыша
"В результате сегодняшнего пожара в одесском колледже на улице Троицкой погибла 17-летняя студентка. Изначально ее перепутали с 43-летней сотрудницей учебного заведения, сообщил главврач ГКБ №1 Евгений Григорьев", - пишет издание.
Отмечается, что девушка во время пожара поступила в больницу в тяжелом состоянии и скончалась через 15 минут после госпитализации. По данным издания, изначально сотрудник Госслужбы по ЧС якобы ложно опознал ее как свою 43-летнюю жену - сотрудницу колледжа.