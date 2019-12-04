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2019-12-04T20:19+0300
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Американский эксперт считает, что шансов на возрождение ДРСМД нет
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РИА Новости

Американский эксперт считает, что шансов на возрождение ДРСМД нет

20:19 04.12.2019
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© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
© Фото : DOD video still
ЖЕНЕВА, 4 дек - РИА Новости. Шансов на возрождение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нет, но его могут сменить неформальные договоренности России и США не размещать ракеты, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.
Штаты вышли из ДРСМД – ключевого международного документа, одного из символов разрядки 80-х – в минувшем августе под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией. Москве не оставалось ничего иного, как последовать за Вашингтоном. Таким образом, договор, оставшись без стран-подписантов, прекратил действовать.
"Не думаю, что сейчас есть шанс спасти соглашение. Напротив, думаю, если и будет продвижение по этому вопросу, то ... в форме негласных или полуофициальных договоренностей между Россией, Европой и США не размещать вооружения, запрещенные Договором", - заявил Легвольд РИА Новости в Женеве в кулуарах заседания Люксембургского форума.
Минувшей осенью с такой инициативой, напомнил эксперт, выступил президент России Владимир Путин. Российский лидер предложил, прежде всего, США ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, причем не только в Европе, но и в Азии и других регионах.
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Легвольд назвал инициативу Путина "и реалистичной, и здравой, и конструктивной", но усомнился, что нынешняя американская администрация пойдет России навстречу.
"Проблема будет в Азии - приоритетном регионе для размещения США наземных ракетных комплексов в неядерном оснащении против Китая", - полагает профессор.
В ЕС, по идее, должны быть двумя руками за инициативу Путина, но Легвольда "озадачили колебания части европейцев в этой части", в частности немцев. В то же время заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который хоть и отверг идею, но назвал ее "основой для обсуждений", профессор счел дающей надежду на благоприятней исход.
"В конце концов, размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности России и США ... будет самым большим фактором дестабилизации, так как подлетное время [время, за которое ракета достигнет своей цели] будет очень мало - мы говорим не о 30 минутах, мы говорим о 6, 10 минутах", - предупредил собеседник агентства.
"Надеюсь, что все стороны примут предложение Путина", - заключил американский эксперт.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДКолумбийский университетРоссияСШАВ мире
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