Американский эксперт считает, что шансов на возрождение ДРСМД нет

ЖЕНЕВА, 4 дек - РИА Новости. Шансов на возрождение Шансов на возрождение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нет, но его могут сменить неформальные договоренности России и США не размещать ракеты, считает почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

Штаты вышли из ДРСМД – ключевого международного документа, одного из символов разрядки 80-х – в минувшем августе под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией. Москве не оставалось ничего иного, как последовать за Вашингтоном. Таким образом, договор, оставшись без стран-подписантов, прекратил действовать.

"Не думаю, что сейчас есть шанс спасти соглашение. Напротив, думаю, если и будет продвижение по этому вопросу, то ... в форме негласных или полуофициальных договоренностей между Россией, Европой и США не размещать вооружения, запрещенные Договором", - заявил Легвольд РИА Новости в Женеве в кулуарах заседания Люксембургского форума.

Минувшей осенью с такой инициативой, напомнил эксперт, выступил президент России Владимир Путин. Российский лидер предложил, прежде всего, США ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, причем не только в Европе, но и в Азии и других регионах.

Легвольд назвал инициативу Путина "и реалистичной, и здравой, и конструктивной", но усомнился, что нынешняя американская администрация пойдет России навстречу.

"Проблема будет в Азии - приоритетном регионе для размещения США наземных ракетных комплексов в неядерном оснащении против Китая", - полагает профессор.

В ЕС, по идее, должны быть двумя руками за инициативу Путина, но Легвольда "озадачили колебания части европейцев в этой части", в частности немцев. В то же время заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который хоть и отверг идею, но назвал ее "основой для обсуждений", профессор счел дающей надежду на благоприятней исход.

"В конце концов, размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности России и США ... будет самым большим фактором дестабилизации, так как подлетное время [время, за которое ракета достигнет своей цели] будет очень мало - мы говорим не о 30 минутах, мы говорим о 6, 10 минутах", - предупредил собеседник агентства.