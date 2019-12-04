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2019-12-04T20:26+0300
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"Машина времени" выложила клип на новую песню про ветер
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РИА Новости

"Машина времени" выложила клип на новую песню про ветер

20:26 04.12.2019
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Группа "Машина времени" выложила на своей официальной странице в YouTube черно-белый клип на новую песню "Просыпается ветер".
В ролике, снятом видеохудожником группы Екатериной Груниной, перемежаются кадры с природными катаклизмами, связанными с ветром (ураганы, торнадо, наводнения), и съемки из студии звукозаписи.
"Клип доделывали уже на гастролях, последние штрихи нанесли в номере гостиницы в Минске. А вся "машинная" часть видео снята на обычный мобильник на студии "Полифон", — отмечается в подписи к ролику на YouTube. — Все это так и выглядит: и лестница, и двери, и коридоры, и аппаратная. Андрей Макаревич с гитарой - у микрофона, Александр Кутиков и звукорежиссер Самвел Оганесян - у пульта. Все как обычно, но ветер уже просыпается..."
"Просыпается ветер" — первая работа группы после миниальбома "То, что всегда с тобой", который вышел в конце 2018 года. Текст и музыку для песни написал Андрей Макаревич.
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