"Машина времени" выложила клип на новую песню про ветер

"Клип доделывали уже на гастролях, последние штрихи нанесли в номере гостиницы в Минске. А вся "машинная" часть видео снята на обычный мобильник на студии "Полифон", — отмечается в подписи к ролику на YouTube. — Все это так и выглядит: и лестница, и двери, и коридоры, и аппаратная. Андрей Макаревич с гитарой - у микрофона, Александр Кутиков и звукорежиссер Самвел Оганесян - у пульта. Все как обычно, но ветер уже просыпается..."