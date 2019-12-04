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В ЕП "переадресовали" России вопросы о высылке дипломатов из Германии
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РИА Новости

В ЕП "переадресовали" России вопросы о высылке дипломатов из Германии

20:14 04.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Критические вопросы вокруг ситуации с высылкой российских дипломатов из Берлина следует адресовать Москве, считает член комитета Европарламента по иностранным делам Рейнхард Бютикофер.
Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
"Считаю, что критические вопросы в этом контексте следует адресовать Москве", - сказал депутат журналистам, отвечая на вопрос, как решение МИД ФРГ может повлиять на отношения между Россией и Германией.
Здание посольства России в Берлине
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В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
В российском МИД ранее заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
0300418
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеЕвропарламентМИД РФМИД ГерманииДмитрий ПесковРоссияГрузияБерлин (город)В мире
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