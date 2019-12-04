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Экс-президент Армении Саргсян не согласен с предъявленными обвинениями
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РИА Новости

Экс-президент Армении Саргсян не согласен с предъявленными обвинениями

20:07 04.12.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном
Премьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян не согласен с предъявленным ему обвинением в хищении госсредств и виновным себя не считает, говорится в заявлении офиса экс-главы государства.

"Саргсян не считает себя виновным по сфабрикованному и абсурдному обвинению, предъявленному ему специальной следственной службой, считая его политическим преследованием", - говорится в заявлении, размещенном на странице офиса в Facebook.

Ранее в специальной следственной службе Армении сообщили, что Саргсяну предъявлено обвинение в организации путем растраты хищения у государства средств в особо крупных размерах на сумму свыше 1 миллиона долларов. По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы по продаже фермерам дизельного топлива по доступным ценам с целью проведения весенних сельскохозяйственных работ.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян
5 июля, 16:59
Экс-президент Армении пообщался с журналистами впервые после отставки
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Серж СаргсянАрменияВ мире
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