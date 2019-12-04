Экс-президент Армении Саргсян не согласен с предъявленными обвинениями

"Саргсян не считает себя виновным по сфабрикованному и абсурдному обвинению, предъявленному ему специальной следственной службой, считая его политическим преследованием", - говорится в заявлении, размещенном на странице офиса в Facebook .

Ранее в специальной следственной службе Армении сообщили, что Саргсяну предъявлено обвинение в организации путем растраты хищения у государства средств в особо крупных размерах на сумму свыше 1 миллиона долларов. По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы по продаже фермерам дизельного топлива по доступным ценам с целью проведения весенних сельскохозяйственных работ.