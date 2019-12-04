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2019-12-04T20:18+0300
https://ria.ru/20191204/1561974230.html
На территории завода в Свердловской области загорелось здание
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РИА Новости

На территории завода в Свердловской области загорелось здание

20:03 04.12.2019 (обновлено: 20:18 04.12.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в сдающемся в аренду административном здании на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.
"Поступило сообщение о пожаре на территории Верхней Пышмы, проспект Успенский, 1. По предварительной информации, горение происходит в административном арендуемом здании, площадь пожара предварительно составляет 400 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе завода "Уралэлектромедь", сообщение о пожаре поступило в 18.30 мск.
"Произошло возгорание модульного сооружения, не имеющего отношения к предприятию, а принадлежащего подрядной организации и размещённого на временно арендуемой ею территории", – пояснили на заводе.
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ГУ МЧС по Свердловской областиСвердловская областьМЧС РФВерхняя ПышмаПроисшествия
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