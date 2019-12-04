На территории завода в Свердловской области загорелось здание

"Поступило сообщение о пожаре на территории Верхней Пышмы, проспект Успенский, 1. По предварительной информации, горение происходит в административном арендуемом здании, площадь пожара предварительно составляет 400 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе завода "Уралэлектромедь", сообщение о пожаре поступило в 18.30 мск.

"Произошло возгорание модульного сооружения, не имеющего отношения к предприятию, а принадлежащего подрядной организации и размещённого на временно арендуемой ею территории", – пояснили на заводе.