Макрон поддержал включение Китая в диалог по контролю над вооружениями

ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Привлечение Китая к переговорам по теме нового договора о контроле над вооружениями важно, однако это не должно стать предварительным условием для ведения диалога с РФ, считает президент Франции Франсуа Макрон.
"По этому вопросу (о контроле над вооружениями – ред.) нам нужно выработать очень четкую европейскую позицию. Со своей стороны, я хотел бы, чтобы Европа была стороной нового договора (взамен утратившего силу ДРСМД – ред). И потом мы могли бы провести дискуссии в рамках НАТО, а затем на этой основе провести переговоры с Россией и Китаем. Это желание США – привлечь к этой дискуссии Китай. Я думаю, это актуально. Но это не должно быть предварительным условием для переговоров с Россией, которые в первую очередь касаются Европы", - сказал Макрон на пресс-конференции в Лондоне, где проходит саммит НАТО.
По словам президента Франции, для безопасности и стабильности в Европе необходимо выйти на новый процесс, который позволит получить гарантии как минимум эквивалентные тем, которые были в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), и учесть также развитие современных вооружений и интересы всех сторон.
"Мы должны найти юридические рамки, которые защитили бы нас от развертывания вооружений со стороны России, которые бы негативно сказались на европейской территории", - добавил Макрон.
Он также отметил, что надо брать в расчет "угрозу российских ракет типа "Искандер" для Польши и стран Балтии при ведении новых переговоров.