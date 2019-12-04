Макрон поддержал включение Китая в диалог по контролю над вооружениями

"По этому вопросу (о контроле над вооружениями – ред.) нам нужно выработать очень четкую европейскую позицию. Со своей стороны, я хотел бы, чтобы Европа была стороной нового договора (взамен утратившего силу ДРСМД – ред). И потом мы могли бы провести дискуссии в рамках НАТО, а затем на этой основе провести переговоры с Россией и Китаем. Это желание США – привлечь к этой дискуссии Китай. Я думаю, это актуально. Но это не должно быть предварительным условием для переговоров с Россией, которые в первую очередь касаются Европы", - сказал Макрон на пресс-конференции в Лондоне, где проходит саммит НАТО.