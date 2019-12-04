В ГД внесли проект об увеличении штрафа за торговлю аналогами снюса

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Авторы предлагают вместе с этим законопроектом еще внести изменения в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Действующим законодательством запрещается оптовая и розничная торговля насваем и снюсом.

Как следует из пояснительной записки к документу, за оптовую или розничную торговлю насваем, снюсом, а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные, и их аналогами грозит штрафом для граждан от 5 до 10 тысяч рублей либо административным арестом до 15 суток, для должностных лиц - штрафом от 30 до 50 тысяч рублей либо арестом на срок до 15 суток, для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей. По действующему законодательству штраф за такое нарушение для граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 до 12 тысяч рублей, для юрлиц - от 40 до 60 тысяч рублей.