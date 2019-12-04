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2019-12-04T20:13+0300
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В ГД внесли проект об увеличении штрафа за торговлю аналогами снюса
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РИА Новости

В ГД внесли проект об увеличении штрафа за торговлю аналогами снюса

19:47 04.12.2019 (обновлено: 20:13 04.12.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса, соответствующий документ опубликован в электронный базе данных Госдумы.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Авторы предлагают вместе с этим законопроектом еще внести изменения в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Действующим законодательством запрещается оптовая и розничная торговля насваем и снюсом.
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Как следует из пояснительной записки к документу, за оптовую или розничную торговлю насваем, снюсом, а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные, и их аналогами грозит штрафом для граждан от 5 до 10 тысяч рублей либо административным арестом до 15 суток, для должностных лиц - штрафом от 30 до 50 тысяч рублей либо арестом на срок до 15 суток, для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей. По действующему законодательству штраф за такое нарушение для граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 до 12 тысяч рублей, для юрлиц - от 40 до 60 тысяч рублей.
По мнению авторов, введение данных норм "позволит устранить соответствующий пробел права и фактически защитить жизнь и здоровье граждан РФ от их губительного воздействия".
Вместе с тем к законопроекту отсутствует отзыв правительства РФ.
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Президент России Владимир Путин 12 ноября подписал закон, вводящий требование об обязательном предоставлении официального отзыва правительства при внесении в Госдуму законопроектов, касающихся поправок в КоАП.
Как пояснял глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, со вступлением данного закона в силу при внесении поправок в КоАП в пакете документов должен иметься официальный отзыв кабмина. В случае несоответствия требованиям (отсутствия отзыва) проект возвращается авторам, отмечал он.
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Ольга Алимова (депутат)Госдума РФРоссияОбщество
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