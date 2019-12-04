Канада передаст НАТО шесть дополнительных истребителей и фрегат

"Канада серьезно относится к своим обязательствам перед НАТО… Сегодня я рад сообщить, что Канада направит шесть дополнительных самолетов-истребителей и еще один фрегат для инициатив НАТО", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции на юбилейном саммите НАТО в Лондоне.