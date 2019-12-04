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Канада передаст НАТО шесть дополнительных истребителей и фрегат
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РИА Новости

Канада передаст НАТО шесть дополнительных истребителей и фрегат

19:36 04.12.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что его правительство передаст НАТО шесть самолетов-истребителей и фрегат.
"Канада серьезно относится к своим обязательствам перед НАТО… Сегодня я рад сообщить, что Канада направит шесть дополнительных самолетов-истребителей и еще один фрегат для инициатив НАТО", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции на юбилейном саммите НАТО в Лондоне.
"Этот вклад – еще один пример неизменной поддержки, которую Канада оказывает НАТО, и коллективной безопасности альянса", - добавил премьер.
Лондон 3-4 декабря принимает саммит НАТО.
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