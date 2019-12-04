Эксперт объяснил необходимость отказа от пилотируемой космонавтики

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. России следовало отказаться от пилотируемой космонавтики еще несколько десятков лет назад из-за отсутствия за последнее время новых научных данных, но это решение "убило" бы всю ракетно-космическую отрасль страны, заявил эксперт правительства России Александр Крылов.
"Мой разум говорит только об одном, что пилотируемый космос нужно было прекратить еще лет 30 назад. Но жизнь говорит следующее, что если мы прекратим пилотируемый космос, то мы можем потерять многое, здесь такая вилка: необходимости, целесообразности и полезности этого дела. То, что с 1961 года мы долетели только до Смоленска и дальше нам дороги нет, и летаем на (высоте - ред.) 400 километров, понятно, что за 60 лет мы ничего там нового не узнали", - сказал Крылов на круглом столе "Мировой космический рынок: тенденции и перспективы развития" в МГУ.
В то же время он отметил, что прекращение пилотируемой космонавтики приведет к краху всей ракетно-космической отрасли страны. "Но резать его (пилотируемый космос - ред.) - это значит топить весь наш космос полностью, всю нашу космонавтику", - сказал Крылов.
Также он назвал "дикой вещью" с точки зрения здравого смысла пилотируемые полеты на Луну. По его словам, такой необходимости в ближайшие 150-200 лет не возникнет.