Эксперт объяснил необходимость отказа от пилотируемой космонавтики

"Мой разум говорит только об одном, что пилотируемый космос нужно было прекратить еще лет 30 назад. Но жизнь говорит следующее, что если мы прекратим пилотируемый космос, то мы можем потерять многое, здесь такая вилка: необходимости, целесообразности и полезности этого дела. То, что с 1961 года мы долетели только до Смоленска и дальше нам дороги нет, и летаем на (высоте - ред.) 400 километров, понятно, что за 60 лет мы ничего там нового не узнали", - сказал Крылов на круглом столе "Мировой космический рынок: тенденции и перспективы развития" в МГУ.