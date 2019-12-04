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В Совфеде призвали ЕС разработать собственную систему безопасности
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РИА Новости

В Совфеде призвали ЕС разработать собственную систему безопасности

19:31 04.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Странам ЕС пора активно проработать вопрос обеспечения своей безопасности без участия США, "опека" американцев стала для них слишком обременительной, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Европейцам давно пора активнее прорабатывать вопрос об обеспечении собственной безопасности без участия США. Слишком уж обременительной, ненадёжной и лицемерной стала для них опека американцев", - сказал сенатор журналистам.
Он подчеркнул, что Вашингтон декларирует как основной источник опасности для Европы "российскую угрозу", которой на самом деле нет. "Под этим соусом размещают свою военную инфраструктуру, перевозят арсеналы и передислоцируют войска на территории европейских стран, а при этом у европейцев нет никакого доступа к управлению всем этим "добром". Ни для кого не секрет, что ВС стран НАТО подчиняются США. В любой момент их оружие может быть направлено на гостеприимных европейцев, пустивших их к себе", - заявил Бондарев.
По его словам, США благодаря НАТО усилили свои позиции на рынке вооружений, развили собственный военно-промышленный комплекс, взяли под контроль месторождения углеводородов и важные транзитные "артерии".
"А европейцы, напротив, во всех названных отношениях только регрессировали. Надеюсь, что разрозненные демарши отдельных членов НАТО против безраздельного американского доминирования в альянсе станут сигналами и для других государств-членов, воплотятся в какую-то более слаженную программу действий по обеспечению европейской и собственной национальной безопасности", - подчеркнул сенатор.
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Виктор БондаревСовет Федерации РФНАТОЕвросоюзСШАБезопасностьВ мире
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