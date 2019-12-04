В Совфеде призвали ЕС разработать собственную систему безопасности

Он подчеркнул, что Вашингтон декларирует как основной источник опасности для Европы "российскую угрозу", которой на самом деле нет. "Под этим соусом размещают свою военную инфраструктуру, перевозят арсеналы и передислоцируют войска на территории европейских стран, а при этом у европейцев нет никакого доступа к управлению всем этим "добром". Ни для кого не секрет, что ВС стран НАТО подчиняются США. В любой момент их оружие может быть направлено на гостеприимных европейцев, пустивших их к себе", - заявил Бондарев.