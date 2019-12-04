СМИ: у здания президентского совета ПНС Ливии начались столкновения

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Столкновения между охраной президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) и вооруженными группировками произошли в среду в ливийской столице Триполи, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Телеканал Libya 24 сообщает, что вооруженные группировки перекрыли улицы, ведущие к улице Тарик ас-Сикка, на которой расположено здание президентского совета.
По данным ливийской газеты Al-Marsad, сотрудники министерства финансов заявили, что они заблокированы в здании, в которое пытаются прорваться вооруженные группировки. Газета добавляет, что рядом со зданием слышна стрельба.
Телеканал Al-Arabiya также сообщает со ссылкой на источник в президентском совете, что Глава ПНС Файез Саррадж находился в здании во время нападения. Источник также добавил, что силы, совершившие атаку, могут быть из города Мисрата.
Информация о пострадавших или погибших не приводится.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА).