Минздрав рассказал о переговорах по лекарствам против муковисцидоза

"По "Фортум" и "Колистину" переговоры ведутся, по "Колистину" сейчас выпуск несколько приостановлен в связи с внесением изменений в регистрационное досье, поэтому мы, конечно, примем всё меры к тому, чтобы в максимально короткие сроки такие изменения были внесены, чтобы препарат мог выпускаться на рынок. Сейчас у них обеспечено количество более 1300 упаковок имеется в наличии для закрытия самой острой потребности", - пояснила Максимкина журналистам.