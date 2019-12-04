Минздрав рассказал о переговорах по лекарствам против муковисцидоза

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина сообщила, что ведутся переговоры с производителями лекарственных препаратов, необходимых больным муковисцидозом.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза, а дженерики вызывают ряд побочных эффектов. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
Максимкина отметила, что производитель препарата "Тиенам" компания MSD приняла решение о прекращении выпуска препарата полностью.
"По "Фортум" и "Колистину" переговоры ведутся, по "Колистину" сейчас выпуск несколько приостановлен в связи с внесением изменений в регистрационное досье, поэтому мы, конечно, примем всё меры к тому, чтобы в максимально короткие сроки такие изменения были внесены, чтобы препарат мог выпускаться на рынок. Сейчас у них обеспечено количество более 1300 упаковок имеется в наличии для закрытия самой острой потребности", - пояснила Максимкина журналистам.
Она добавила, что в отношении препарата "Селемецин" компания проинформировала, что у них не проблем с наличием препарата.
"Просто дело в том, что препарат имеет исключительно госпитальную упаковку, и его нельзя приобрести в розничных аптечных организациях. В то же время дистрибьюторы информируют, что в госпитальном секторе ряда дистрибьюторов эти препараты есть. Поэтому мы готовы информировать конкретные учреждения, которым требуются данные торговые наименования антибиотиков", - пояснили Максимкина.
Муковисцидоз - одно из самых распространенных наследственных заболеваний, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких.