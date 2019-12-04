В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против "Газпрома"

Рабочий на газовой станции на Украине

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Компания Компания "Нафтогаз" сообщила, что слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" закончились для Киева успешно.

"Мы ждем позитивного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали", — отмечается в сообщении компании в Twitter.

Также в "Нафтогазе" сообщили, что суд назвал ожидаемую дату оглашения решения — 25 февраля 2020 года.

Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива.

Если по иску о контрактах на поставки суд принял решение в пользу "Газпрома", то по иску о контрактах на транзит он присудил "Нафтогазу" 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

Российская компания попыталась оспорить это решение, но 27 ноября суд округа Свеа в Швеции окончательно отклонил апелляцию без права на обжалование.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа истекают в конце года.

Москва настаивает, что новые соглашения могут быть подписаны при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.