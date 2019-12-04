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2019-12-04T21:20+0300
https://ria.ru/20191204/1561972321.html
В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против "Газпрома"
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РИА Новости

В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против "Газпрома"

19:10 04.12.2019 (обновлено: 21:20 04.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Компания "Нафтогаз" сообщила, что слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" закончились для Киева успешно.

"Мы ждем позитивного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов "Газпрома", которые мы до этого успешно арестовали", — отмечается в сообщении компании в Twitter.

Также в "Нафтогазе" сообщили, что суд назвал ожидаемую дату оглашения решения — 25 февраля 2020 года.
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Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива.
Если по иску о контрактах на поставки суд принял решение в пользу "Газпрома", то по иску о контрактах на транзит он присудил "Нафтогазу" 4,673 миллиарда долларов.
Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.
Российская компания попыталась оспорить это решение, но 27 ноября суд округа Свеа в Швеции окончательно отклонил апелляцию без права на обжалование.
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В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромАмстердамЭкономика
Популярные комментарии
Нафтогаз возлагает надежды на арестованные акции компании South Stream Transport B. V., участвующей в строительстве в проекте Turkish Stream. Но Турецкий поток уже построен и идёт техническое заполнение его газом. А в феврале когда суд в Амстердаме вынесет свой вердикт, не будут стоить больше бумаги на которой они напечатаны. Зато потери Нафтогаза от прекращения транзита будут так велики, что восполнить их не получится ни какими исками.
4 декабря, 20:06
JCJonnJr Carter
2110000
Надо проучить правительство украинское перекрыть вентиль и пусть им европа наш газ поставляет бесплатно и посмотрим сколько они их лет прокормят да они через месяц вспотеют вот это всем судам суд будет
4 декабря, 19:40
Сергей Поляков
1720001
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