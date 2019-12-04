Высота снежного покрова в Москве достигнет шести сантиметров

Деревня Терехово на западе Москвы, на территории района Хорошево-Мневники, в Мневниковской пойме реки Москвы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москву и область в течение часа накроет сильный снег, высота снежного покрова достигнет 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Facebook

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду во второй половине дня в столице ожидается ухудшение погодных условий, пойдет снег, переходящий в мокрый снег и метель. Также на дорогах наблюдается гололедица.

В свою очередь Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал автовладельцам отложить поездки на более позднее время из-за метели и гололедицы, а также из-за ремонтных работ и по возможности пересесть на городской транспорт. К вечеру пробки дорогах Москвы достигли 9 баллов.

"В течение часа Москву и область накроет зарядами снега и метелью с ухудшением видимости до 2-3 километров и не менее! Высота снежного покрова повысится с 2 сантиметров до 5-6", -сообщил Тишковец.