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Высота снежного покрова в Москве достигнет шести сантиметров
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РИА Новости

Высота снежного покрова в Москве достигнет шести сантиметров

19:04 04.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДеревня Терехово на западе Москвы, на территории района Хорошево-Мневники, в Мневниковской пойме реки Москвы
Деревня Терехово на западе Москвы, на территории района Хорошево-Мневники, в Мневниковской пойме реки Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москву и область в течение часа накроет сильный снег, высота снежного покрова достигнет 6 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Facebook.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду во второй половине дня в столице ожидается ухудшение погодных условий, пойдет снег, переходящий в мокрый снег и метель. Также на дорогах наблюдается гололедица.
В свою очередь Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал автовладельцам отложить поездки на более позднее время из-за метели и гололедицы, а также из-за ремонтных работ и по возможности пересесть на городской транспорт. К вечеру пробки дорогах Москвы достигли 9 баллов.
"В течение часа Москву и область накроет зарядами снега и метелью с ухудшением видимости до 2-3 километров и не менее! Высота снежного покрова повысится с 2 сантиметров до 5-6", -сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что в течение этого времени дорожная обстановка осложнится, тормозной путь увеличится в 4 раза.
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