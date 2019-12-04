В ЕП прокомментировали высылку российских дипломатов из Германии

"Федеральное правительство предприняло большие усилия, чтобы действовать в этом случае чрезвычайно осторожно и разумно. Но полученная информация не может игнорироваться. Я полностью доверяю решению федерального правительства", - сказал Бютикофер.

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".