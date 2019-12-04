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В ЕП прокомментировали высылку российских дипломатов из Германии
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РИА Новости

В ЕП прокомментировали высылку российских дипломатов из Германии

19:03 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство ФРГ предприняло большие усилия, чтобы действовать в ситуации вокруг высылки российских дипломатов из Германии чрезвычайно осторожно, но полученную информацию нельзя было игнорировать, заявил журналистам член комитета Европарламента по иностранным делам Рейнхард Бютикофер.
Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
"Федеральное правительство предприняло большие усилия, чтобы действовать в этом случае чрезвычайно осторожно и разумно. Но полученная информация не может игнорироваться. Я полностью доверяю решению федерального правительства", - сказал Бютикофер.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
Самолет Ил-96 российской авиакомпании Россия в лондонском аэропорту Хитроу. 20 марта 2018
Вчера, 15:16
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеЕвропарламентМИД ГерманииГерманияРоссияГрузияВ мире
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