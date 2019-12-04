Производители газировки и соков снизят содержание сахара в них на 10%

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Производители и импортеры безалкогольных напитков на территории Производители и импортеры безалкогольных напитков на территории России подписали Кодекс добровольных обязательств, в рамках которого согласились снизить среднее содержание сахара в своем портфеле безалкогольных напитков на 10% до конца 2024 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Мероприятие прошло при поддержке Роспотребнадзора и Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).

Добровольные обязательства в отношении базовых принципов и подходов к составу, маркировке и маркетингу безалкогольных напитков, производимых или продвигаемых в РФ, взяли на себя девять компаний: ООО УК "Черноголовка", "Холдинг "Аква", ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", ООО "ПепсиКо Холдингс", IDS Borjomi International, ЗАО "Аквалайн", Famous Amazing Brands (FAB), ОАО "Компания "Росинка", АО "Мултон".

Производители закрепили свои намерения по снижению среднего содержания сахара в портфеле безалкогольных напитков на 10% до конца 2024 года, дополнению портфолио продуктами малой формы (менее 0,5 литра) и использованию дополнительных инструментов информирования покупателей о составе и свойствах продукции.

Участники кодекса обязуются не размещать рекламу безалкогольных напитков на телевидении, радио или в печатных СМИ, целевая аудитория которых состоит преимущественно из детей до 12 лет.

Документ содержит и обязательства в отношении маркировки безалкогольных напитков: компании, подписавшие кодекс, будут размещать на упаковке полную и достоверную информацию о составе напитков, доступную и понятную для потребителей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила важность подписанного документа для сохранения и приумножения здоровья россиян. "Есть спрос на напитки, сохраняющие вкус, но, вместе с тем, никак не вредящие здоровью. Мы за эту часть отвечаем, мы будем продолжать ее развивать, мы будем говорить населению о том, как питаться правильно. Вместе с вами, я думаю, мы свой сегмент по снижению уровня потребления сахара мы, безусловно, реализуем", - сказала она.

Глава ведомства отметила динамичный рост рынка безалкогольных напитков в России: в частности, рынок минеральных питьевых и бутилированных вод растёт примерно на 16% за период с 2014 по 2018 год, рынок сладких газированных вод - на 6% примерно за такой же период.