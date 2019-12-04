Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T18:47+0300
https://ria.ru/20191204/1561971376.html
Производители газировки и соков снизят содержание сахара в них на 10%
https://cdn23.img.ria.ru/images/106571/83/1065718313_0:134:3164:1914_1036x0_80_0_0_c67c795378bf5c194237e8289db5c74e.jpg
РИА Новости

Производители газировки и соков снизят содержание сахара в них на 10%

18:47 04.12.2019
312
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПосетители в гипермаркете "Лента" в Великом Новгороде
Посетители в гипермаркете Лента в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Производители и импортеры безалкогольных напитков на территории России подписали Кодекс добровольных обязательств, в рамках которого согласились снизить среднее содержание сахара в своем портфеле безалкогольных напитков на 10% до конца 2024 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Мероприятие прошло при поддержке Роспотребнадзора и Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).
Добровольные обязательства в отношении базовых принципов и подходов к составу, маркировке и маркетингу безалкогольных напитков, производимых или продвигаемых в РФ, взяли на себя девять компаний: ООО УК "Черноголовка", "Холдинг "Аква", ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", ООО "ПепсиКо Холдингс", IDS Borjomi International, ЗАО "Аквалайн", Famous Amazing Brands (FAB), ОАО "Компания "Росинка", АО "Мултон".
Производители закрепили свои намерения по снижению среднего содержания сахара в портфеле безалкогольных напитков на 10% до конца 2024 года, дополнению портфолио продуктами малой формы (менее 0,5 литра) и использованию дополнительных инструментов информирования покупателей о составе и свойствах продукции.
Участники кодекса обязуются не размещать рекламу безалкогольных напитков на телевидении, радио или в печатных СМИ, целевая аудитория которых состоит преимущественно из детей до 12 лет.
Исследование качества и безопасности соков и повидла Роспотребнадзором
4 ноября, 08:00Выбери с Роспотребнадзором
"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках
Документ содержит и обязательства в отношении маркировки безалкогольных напитков: компании, подписавшие кодекс, будут размещать на упаковке полную и достоверную информацию о составе напитков, доступную и понятную для потребителей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила важность подписанного документа для сохранения и приумножения здоровья россиян. "Есть спрос на напитки, сохраняющие вкус, но, вместе с тем, никак не вредящие здоровью. Мы за эту часть отвечаем, мы будем продолжать ее развивать, мы будем говорить населению о том, как питаться правильно. Вместе с вами, я думаю, мы свой сегмент по снижению уровня потребления сахара мы, безусловно, реализуем", - сказала она.
Глава ведомства отметила динамичный рост рынка безалкогольных напитков в России: в частности, рынок минеральных питьевых и бутилированных вод растёт примерно на 16% за период с 2014 по 2018 год, рынок сладких газированных вод - на 6% примерно за такой же период.
"Мы считаем, что на нас лежит огромная ответственность перед нашим населением. Мы готовы действовать в интересах нашего потребителя, и для того, чтобы граждане нашей страны могли получать напитки по самым высоким мировым стандартам, мы решили транслировать международные практики на российский рынок", - сказал президент СПБН Максим Новиков.
Газированная вода в холодильнике
5 сентября, 20:06
Выявлена связь между ранней смертью и газировкой
830104
Обсудить 0
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова примет участие в доработке проекта о семейном насилии
Смартфон
Эксперт прокомментировал закон о предустановке российского ПО
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Посольство в Берлине прокомментировало решение о высылке сотрудников
Площадь Независимости в Киеве
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Площадь пожара в колледже в Одессе выросла до двух тысяч квадратов
Польская полиция
В деле об убийстве мэра Гданьска заменили экспертов-психиатров
Пресс-конференция о работе международных летних и зимних школ
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
СМИ: в Одессе умерла одна из пострадавших при пожаре в колледже
Американский военнослужащий в Сирии
В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Деловая сессия правительства Москвы Технологии умного города: новейшие смарт-решения для комплексных проектов в Сингапуре
Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В Бразилии задержали обвиняемого в подготовке нападения на президента
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Четырех пострадавших в ДТП в Доминикане доставят в Казань
Президент России Владимир Путин
Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
Саммит НАТО в Великобритании
В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
22:55Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
22:54Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
Лента новостейМолния