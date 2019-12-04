Эмилия Кларк рассказала, как учила речь в финале "Игры престолов"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эмилия Кларк рассказала, что заключительная сцена "Игры престолов" далась ей с большим трудом, сообщает NME.
Хотя ее персонаж весь сериал говорил на вымышленном дотракийском языке, последний монолог отнял все силы актрисы.
"Я знала, что эти слова очень важны, и я много времени потратила на то, чтобы их запомнить, — рассказала Кларк, - впервые за весь период съемок в "Игре престолов" я знала текст действительно очень хорошо".
"Здесь я нисколько не преувеличиваю, выучить речь наизусть было для меня сущим адом. Этот выдуманный язык меня извел. Я была уверена, что не смогу ее произнести", - добавила актриса.
Она уточнила также, что ей каким-то "чудом" удалось выдержать эту сцену: "Все получилось само собой".