Эмилия Кларк рассказала, как учила речь в финале "Игры престолов"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эмилия Кларк рассказала, что заключительная сцена "Игры престолов" далась ей с большим трудом, . Эмилия Кларк рассказала, что заключительная сцена "Игры престолов" далась ей с большим трудом, сообщает NME.

Хотя ее персонаж весь сериал говорил на вымышленном дотракийском языке, последний монолог отнял все силы актрисы.

"Я знала, что эти слова очень важны, и я много времени потратила на то, чтобы их запомнить, — рассказала Кларк, - впервые за весь период съемок в "Игре престолов" я знала текст действительно очень хорошо".

"Здесь я нисколько не преувеличиваю, выучить речь наизусть было для меня сущим адом. Этот выдуманный язык меня извел. Я была уверена, что не смогу ее произнести", - добавила актриса.