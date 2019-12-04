Скворцова отметила сокращение числа абортов в России

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Количество абортов с середины 2000-х годов снизилось в Количество абортов с середины 2000-х годов снизилось в России в четыре раза, сейчас делается около 560 тысяч абортов в год, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

"Пик числа абортов у нас пришелся на начало 2000-х годов. Тогда в год осуществлялось более 2 миллионов абортов, сейчас 560 тысяч. Мы снизились почти в четыре раза, но 560 тысяч - это 560 тысяч нерожденных детей",- сказала Скворцова на международном форуме добровольцев.

Она отметила, что за последние 15 лет создано 1,5 тысячи отделений социальной и психологической помощи беременным при женских консультациях и при роддомах. При этом эффективность оказания психологической помощи 15 лет назад составляла около 9%, а по результатам 2018 года - 15%, то есть психологи стали работать эффективнее, по современным схемам, уточнила Скворцова.