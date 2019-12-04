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Скворцова отметила сокращение числа абортов в России
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РИА Новости

Скворцова отметила сокращение числа абортов в России

18:45 04.12.2019 (обновлено: 18:46 04.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Количество абортов с середины 2000-х годов снизилось в России в четыре раза, сейчас делается около 560 тысяч абортов в год, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Пик числа абортов у нас пришелся на начало 2000-х годов. Тогда в год осуществлялось более 2 миллионов абортов, сейчас 560 тысяч. Мы снизились почти в четыре раза, но 560 тысяч - это 560 тысяч нерожденных детей",- сказала Скворцова на международном форуме добровольцев.
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Она отметила, что за последние 15 лет создано 1,5 тысячи отделений социальной и психологической помощи беременным при женских консультациях и при роддомах. При этом эффективность оказания психологической помощи 15 лет назад составляла около 9%, а по результатам 2018 года - 15%, то есть психологи стали работать эффективнее, по современным схемам, уточнила Скворцова.
По ее словам, около 100 тысяч детей в год рождаются сейчас благодаря экстракорпоральному оплодотворению, эта цифра сопоставима с населением маленького города, подчеркнула Скворцова.
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