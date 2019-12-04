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Скворцова призналась, что бросила фитнес спустя полтора месяца
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РИА Новости

Скворцова призналась, что бросила фитнес спустя полтора месяца

18:44 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вероника Скворцова. Архивное фото
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова призналась, что бросила фитнес после 1,5 месяцев занятий, но пообещала все же заниматься в будущем регулярной физической активностью, так как из-за работы двигается мало.
"Двигаться желательно много - это для меня большой риск. Хотя я и бываю за один день в большом количестве мест, но это ведь машина. У меня часто не хватает времени ходить, а это очень важно. У меня есть абонемент на фитнес. Я для себя решила ходить, но, к сожалению, могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без передыха, этот настрой несколько снизился. Я тоже должна работать над собой. Обязуюсь, что к физической регулярной активности я обязательно вернусь", - сказала Скворцова на международном форуме добровольцев.
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Она отметила, что для поддержания организма здоровым также очень важна стрессоустойчивость и правильное питание.
"Человек должен немного есть, ровно столько, сколько ему нужно для нормальной жизнедеятельности, трудоспособности. Я предпочитаю очень простую пищу", - рассказала министр.
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Министерство здравоохранения РФВероника СкворцоваОбщество
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