Скворцова призналась, что бросила фитнес спустя полтора месяца

"Двигаться желательно много - это для меня большой риск. Хотя я и бываю за один день в большом количестве мест, но это ведь машина. У меня часто не хватает времени ходить, а это очень важно. У меня есть абонемент на фитнес. Я для себя решила ходить, но, к сожалению, могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без передыха, этот настрой несколько снизился. Я тоже должна работать над собой. Обязуюсь, что к физической регулярной активности я обязательно вернусь", - сказала Скворцова на международном форуме добровольцев.