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Суд в Астрахани вынес мужчине приговор за убийство 15-летней давности
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РИА Новости

Суд в Астрахани вынес мужчине приговор за убийство 15-летней давности

18:44 04.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Астраханский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину за убийство пенсионерки, которое произошло более 15 лет назад, сообщает СУСК России по региону.
По информации ведомства, 18 января 2004 года в одном из домов по улице Богдана Хмельницкого в Астрахани было обнаружено тело хозяйки квартиры 1929 года рождения, привязанное бельевой веревкой к креслу. Женщину задушили. Из-за того, что установить подозреваемого не удалось, расследование дела было приостановлено, однако возобновлено в марте текущего года по решению руководителя областного СК РФ Ибрагима Могушкова.
Сотрудник полиции. Архивное фото
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В конце марта 37-летний мужчина был задержан на территории Санкт-Петербург. По данным следствия, 14 января 2004 года он проник в квартиру пенсионерки, привязал ее к креслу, после чего стал требовать деньги и драгоценности. После этого он ее задушил и скрылся, сообщили в региональном СК.
"Приговором Астраханского областного суда 37-мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в информации.
Раскрытие преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов следственного комитета Российской Федерации.
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