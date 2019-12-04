Суд в Астрахани вынес мужчине приговор за убийство 15-летней давности

В конце марта 37-летний мужчина был задержан на территории Санкт-Петербург. По данным следствия, 14 января 2004 года он проник в квартиру пенсионерки, привязал ее к креслу, после чего стал требовать деньги и драгоценности. После этого он ее задушил и скрылся, сообщили в региональном СК.