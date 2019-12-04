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Экс-глава МИД Австрии назвала россиян сердечными и щедрыми
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РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии назвала россиян сердечными и щедрыми

18:40 04.12.2019 (обновлено: 22:44 04.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
 Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
ВЕНА, 4 дек — РИА Новости, Маргарита Костив. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости рассказала, что с радостью снова побывает в России, несмотря на холод, потому что в стране очень сердечные люди.
Кнайсль в пятницу приедет в Москву, где примет участие в презентации своей книги "Принц Евгений — путь от изгоя до гения Европы", а также выступит с докладами, в том числе в Дипломатической академии МИД России и МГИМО.
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Собеседница агентства рассказала, что очень рада предстоящей поездке в Россию, несмотря на не самую приятную погоду в российской столице. "Я еду в очень теплых сапогах, потому что если мерзнут ноги, то замерзаешь весь. Так что у меня правда очень теплая обувь", — сказала Кнайсль.

"Я с радостью снова побываю в России, несмотря на холод, потому что люди такие сердечные, в них — непременно щедрость и сострадание, все это бесконечно обогащает жизнь", — сказала она.

Кнайсль призналась, что не очень хорошо знает Россию, но русская литература помогла ей в значительной мере прочувствовать страну.
"Мне посчастливилось прочесть труды многих русских авторов, поэтому у меня есть ощущение, что я уже была там и здесь. Русская литература всегда производила и производит на меня огромное впечатление", — отметила Кнайсль.
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Карин КнайсльМИД АвстрииМИД РФМГИМОМоскваАвстрияРоссияВ мире
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