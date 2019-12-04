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В Саратове сотрудник ДПС сбил пешехода на "зебре"
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РИА Новости

В Саратове сотрудник ДПС сбил пешехода на "зебре"

18:35 04.12.2019 (обновлено: 18:36 04.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНанесение предупреждающих надписей для пешеходов
Нанесение предупреждающих надписей для пешеходов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости. Сотрудник ДПС в среду на служебном автомобиле сбил человека на пешеходном переходе в центре Саратова, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.
ДТП произошло около 9.00 (8.00 мск) у дома 125 по улице Мясницкой.
"Старший инспектор ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД России по Саратову, управляя служебной автомашиной ВАЗ-2114, нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на пешехода 1962 года рождения", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что полицейский находился на службе, алкогольное опьянение не установлено.
Главк МВД проводит по данному факту служебную проверку, добавили в пресс-службе.
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ГИБДД МВД РФСаратовПроисшествия
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