Спецпредставитель Путина рассказал, какие профессии не заменит ИИ

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Водителя и юриста не смогут полностью заменить новые технологии, в частности искусственный интеллект (ИИ), при этом профессия продавца может оказаться под угрозой, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, опасения ряда экспертов, что ИИ приведет к исчезновению некоторых профессий, не оправдались. "Сейчас стало понятным, что у кого-то надежды, у кого-то страхи, что искусственный интеллект заменит массовые профессии, эти надежды и страхи не оправдались и в ближайшие годы не оправдаются. За некоторым исключением мы не ожидаем исчезновения профессии водителя или профессии юриста", - сказал он.

"Связно это со следующим: если водитель ведет машину, у нас есть даже эффективное компьютерное зрение, это является лишь одной из функций водителя. То есть искусственный интеллект может провести машину, мы надеемся, что сможет, … но не может убрать бревно с дороги, которое там выкатилось. Это значит, что человек в кабине остается", - пояснил он.

"Точно также с юристами. Вы знаете, что с одной стороны, мы оказались правы - МТС начал продавать своего виртуального юриста, с другой стороны - есть множество функций, которые требуют человеческого общения, которые не замещаются. В этом смысле мы ожидаем появления большого количества новых профессий", - сказал он.

Однако профессия продавца может оказаться под угрозой, считает Песков. "Массового вымывания профессий не видим. Где-то оно окажется возможным, продавцы могут быть под угрозой для какой-то серии магазинов, то есть, кажется сегодня возможным сделать магазины без продавцов или с резким их уменьшением", - заметил он.