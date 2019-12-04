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Спецпредставитель Путина рассказал, какие профессии не заменит ИИ
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РИА Новости

Спецпредставитель Путина рассказал, какие профессии не заменит ИИ

18:21 04.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Водителя и юриста не смогут полностью заменить новые технологии, в частности искусственный интеллект (ИИ), при этом профессия продавца может оказаться под угрозой, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
По его словам, опасения ряда экспертов, что ИИ приведет к исчезновению некоторых профессий, не оправдались. "Сейчас стало понятным, что у кого-то надежды, у кого-то страхи, что искусственный интеллект заменит массовые профессии, эти надежды и страхи не оправдались и в ближайшие годы не оправдаются. За некоторым исключением мы не ожидаем исчезновения профессии водителя или профессии юриста", - сказал он.
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"Связно это со следующим: если водитель ведет машину, у нас есть даже эффективное компьютерное зрение, это является лишь одной из функций водителя. То есть искусственный интеллект может провести машину, мы надеемся, что сможет, … но не может убрать бревно с дороги, которое там выкатилось. Это значит, что человек в кабине остается", - пояснил он.
"Точно также с юристами. Вы знаете, что с одной стороны, мы оказались правы - МТС начал продавать своего виртуального юриста, с другой стороны - есть множество функций, которые требуют человеческого общения, которые не замещаются. В этом смысле мы ожидаем появления большого количества новых профессий", - сказал он.
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Однако профессия продавца может оказаться под угрозой, считает Песков. "Массового вымывания профессий не видим. Где-то оно окажется возможным, продавцы могут быть под угрозой для какой-то серии магазинов, то есть, кажется сегодня возможным сделать магазины без продавцов или с резким их уменьшением", - заметил он.
"Пока мы считаем, что в ближайшее десятилетие новые технологии будут создавать больше рабочих мест, чем раньше. В горизонте 2035 года ситуация может измениться", - добавил он.
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