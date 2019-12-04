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Семья погибшего при взрыве дома под Белгородом получит миллион рублей
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РИА Новости

Семья погибшего при взрыве дома под Белгородом получит миллион рублей

18:20 04.12.2019
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Компенсация семье погибшего в результате взрыва газа дома в поселке Яковлево Белгородской области мужчины составит 1 миллион рублей, сообщает облправительство.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали.
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Вчера, 16:49
"Северсталь" поможет жильцам взорвавшегося дома под Белгородом
Как ранее рассказал РИА Новости начальник управления проектами, массовыми коммуникациями и информационными технологиями администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин, погибший был активным прихожанином местного Храма в честь Царственных страстотерпцев Губкинской епархии.
"Компенсация семье погибшего - 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
В доме было зарегистрировано 23 человека, по последним данным, проживали 34. В среду комиссия признала дом не подлежащим восстановлению. Жильцам предлагали поселиться в пункте временного размещения, однако все они пока остановились у родственников в поселке. До июля 2020 года, как информирует правительство области, жильцы дома получат временное жилье в квартирах маневренного фонда Яковлевского городского округа, а после - квартиры в новом доме. Сейчас жильцам дома выделено восемь квартир для временного проживания.
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Вчера, 17:28
Жильцам дома под Белгородом предложили временно восемь квартир
По факту произошедшего СК РФ возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу назначены судебно-медицинские, генетические, химические, а также комплексная строительно-техническая экспертизы. По информации следствия, взрыв произошел в квартире на первом этаже. В качестве официальной версии случившегося следствие называет неосторожное пользование и повреждение систем газового оборудования.
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Следственный комитет РФБелгородская областьРоссияБелгородВзрыв газа в жилом доме в Белгородской областиПроисшествия
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