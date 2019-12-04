Семья погибшего при взрыве дома под Белгородом получит миллион рублей

Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали.

В доме было зарегистрировано 23 человека, по последним данным, проживали 34. В среду комиссия признала дом не подлежащим восстановлению. Жильцам предлагали поселиться в пункте временного размещения, однако все они пока остановились у родственников в поселке. До июля 2020 года, как информирует правительство области, жильцы дома получат временное жилье в квартирах маневренного фонда Яковлевского городского округа, а после - квартиры в новом доме. Сейчас жильцам дома выделено восемь квартир для временного проживания.