В Госдуме назвали заявление НАТО об агрессивности России пропагандой

"Разве Россия продвигает свои войска к странам альянса? Разве мы заявляли на весь мир о разработке плана глобального мгновенного удара? Разве мы в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО от 1972 года? Разве не НАТО размещает в Польше радары и наступательные вооружения, нацеленные на западную часть России? А теперь эти господа из Пентагона и Брюсселя хотят, чтоб мы ещё и не готовились к обороне? Или мы станем "неагрессивной" страной только после подписания акта о своей капитуляции?" - сказал Бальбек.