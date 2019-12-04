В Госдуме назвали заявление НАТО об агрессивности России пропагандой

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал ложью и пропагандой утверждение из декларации саммита НАТО об угрозе "агрессивных действий" России.
"Низкопробная ложь не к лицу высокопоставленным чиновникам из руководства НАТО", - заявил РИА Новости парламентарий.
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В имеющейся в распоряжении РИА Новости декларации по итогам встречи лидеров стран НАТО в Великобритании говорится, что "агрессивные действия России создают угрозу для евроатлантической безопасности". Кроме того, в документе отмечается, что альянс продолжит принимать меры в ответ на размещение РФ новых ракет средней дальности.
"Разве Россия продвигает свои войска к странам альянса? Разве мы заявляли на весь мир о разработке плана глобального мгновенного удара? Разве мы в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО от 1972 года? Разве не НАТО размещает в Польше радары и наступательные вооружения, нацеленные на западную часть России? А теперь эти господа из Пентагона и Брюсселя хотят, чтоб мы ещё и не готовились к обороне? Или мы станем "неагрессивной" страной только после подписания акта о своей капитуляции?" - сказал Бальбек.
По его мнению, это заявление НАТО "сделано исключительно в пропагандистских целях, и построено на откровенной лжи".
"Пусть нас называют как угодно - это лучше, чем позволить натовским самолётам безнаказанно наносить удары по нашей территории", - заключил депутат.