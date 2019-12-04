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Трамп и Меркель обсудили "проблему" российского газа в Европе
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РИА Новости

Трамп и Меркель обсудили "проблему" российского газа в Европе

18:20 04.12.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueКанцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобриатнии
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобриатнии
© REUTERS / Kevin Lamarque
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобриатнии
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на полях саммита НАТО в Лондоне и обсудили энергобезопасность Европы, Китай, нестабильность на Ближнем Востоке и рост оборонных расходов, сообщил Белый дом.
Под энергетической безопасностью европейских стран СШA традиционно понимают отказ от российских энергоресурсов. Вашингтон ранее грозил санкциями участникам проекта "Северный поток — 2", который призван доставлять российский газ в Европу. Трамп перед встречей с Меркель заявил, что надеется, что Германия сама решит "эту проблему", и добавил, что не определился с возможными санкциями.
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"Президент Трамп призвал Германию повысить оборонные расходы и быстрее выполнить обязательство по 2%", - говорится в сообщении Белого дома. США призывают страны НАТО как можно скорее достичь цели в 2% ВВП в год в виде оборонных расходов.
"Лидеры обсудили безопасность телекоммуникаций, особенно необходимость исключить не заслуживающих доверия поставщиков из сетей 5G. Они также поговорили о нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, о постоянной угрозе терроризма, европейской энергобезопасности, нечестной торговой практике Китая, а также о его (Китая — ред.) неуважении к международному праву и краже интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
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Саммит НАТО в ЛондонеСеверный поток — 2Дональд ТрампНАТОАнгела МеркельГерманияЕвропаСШАЭкономика
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