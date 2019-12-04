Путин сообщил о развертывании комплекса высокоскоростной связи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. В России закончили развертывание космического комплекса высокоскоростной связи на геостационарной орбите, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В текущем году закончено развертывание на геостационарной орбите космического комплекса высокоскоростной связи полного состава", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
Он добавил, что РФ стремится создать в этом направлении задел на будущее.
"В оборонных организациях разрабатываются перспективные системы и комплексы, предприятия промышленности осваивают производство аппаратов на отечественной элементной базе", - заключил президент.