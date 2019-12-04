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2019-12-04T18:19+0300
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Путин сообщил о развертывании комплекса высокоскоростной связи
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РИА Новости

Путин сообщил о развертывании комплекса высокоскоростной связи

18:19 04.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. В России закончили развертывание космического комплекса высокоскоростной связи на геостационарной орбите, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В текущем году закончено развертывание на геостационарной орбите космического комплекса высокоскоростной связи полного состава", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
Он добавил, что РФ стремится создать в этом направлении задел на будущее.
"В оборонных организациях разрабатываются перспективные системы и комплексы, предприятия промышленности осваивают производство аппаратов на отечественной элементной базе", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
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КосмосВладимир ПутинРоссияБезопасность
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