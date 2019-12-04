Макрон не считает, что все члены НАТО видят в России врага

"Когда альянс (НАТО) был образован, ответ (на вопрос, кто враг) был простым – Россия, Советский Союз. Но за 30 лет ситуация изменилась. Все ли за столом считают Россию врагом? Я не думаю", - заявил Макрон на пресс-конференции в Лондоне, где проходит саммит НАТО.

"Сегодня это угроза по ряду вопросов, это реальность. Мы это испытали по вопросу кибербезопаности, по ряду конкретных вопросов. Это угроза для соседей, украинский кризис – демонстрация этого… В то же время (Россия) - это сосед в географическом плане, и это тоже реальность. И это партнер по ряду вопросов", - добавил французский лидер.