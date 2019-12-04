Президент Польши считает, что НАТО находится "в очень хорошей форме"

ВАРШАВА, 4 ноя – РИА Новости. НАТО находится "в очень хорошей форме", заявил президент Польши Анджей Дуда во время ланча, организованного президентом США Дональдом Трампом после саммита НАТО в Лондоне.
"По моему мнению, мы приняли очень важные решения. Сегодняшняя встреча демонстрирует, что мы вместе, что Североатлантический союз по-прежнему живой и находится в очень хорошей форме", - сказал Дуда.
Пациент скорее мертв
На ланч были приглашены представители стран, которые выполняют стандарт НАТО и направляют на оборонные расходы не менее 2% ВВП.
"Мы рады, что находимся в группе стран, которые ощущают ответственность не только за собственную безопасность, но и за безопасность всего союза", - сказал Дуда по этому поводу.