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Президент Польши считает, что НАТО находится "в очень хорошей форме"
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РИА Новости

Президент Польши считает, что НАТО находится "в очень хорошей форме"

18:08 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 4 ноя – РИА Новости. НАТО находится "в очень хорошей форме", заявил президент Польши Анджей Дуда во время ланча, организованного президентом США Дональдом Трампом после саммита НАТО в Лондоне.
"По моему мнению, мы приняли очень важные решения. Сегодняшняя встреча демонстрирует, что мы вместе, что Североатлантический союз по-прежнему живой и находится в очень хорошей форме", - сказал Дуда.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПациент скорее мертв
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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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На ланч были приглашены представители стран, которые выполняют стандарт НАТО и направляют на оборонные расходы не менее 2% ВВП.
"Мы рады, что находимся в группе стран, которые ощущают ответственность не только за собственную безопасность, но и за безопасность всего союза", - сказал Дуда по этому поводу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Уотфорде. 4 декабря 2019
Вчера, 13:56
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Анджей ДудаДональд ТрампНАТОПольшаСШАВ мире
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