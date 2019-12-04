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2019-12-04T18:05+0300
https://ria.ru/20191204/1561969033.html
Трамп отменил итоговую пресс-конференцию на саммите НАТО
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РИА Новости

Трамп отменил итоговую пресс-конференцию на саммите НАТО

18:05 04.12.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил итоговую пресс-конференцию на саммите НАТО в Лондоне.
"Мы не будем делать пресс-конференцию в конце (саммита) НАТО, потому что мы делали их в течение двух последних дней", - написал Трамп в Twitter.
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Изначально в программе президента значилась пресс-конференция в среду в 18.30 мск.
Во вторник и в среду Трамп несколько раз общался с журналистами, в том числе перед вылетом из Вашингтона и в начале двусторонних встреч с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно общение группы глав государств в кулуарах саммита НАТО в Лондоне. Они обсуждают чье-то опоздание на саммит, причем премьер Великобритании Борис Джонсон говорит, что участнику встречи было нужно сначала провести пресс-конференцию на 40 минут, а Трюдо отмечает, что у окружения главы государства "отвисла челюсть". СМИ предположили, что речь идет о Трампе.
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Саммит НАТО в ЛондонеДональд ТрампНАТОЛондонСШАВ мире
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