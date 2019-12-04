Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп отменил итоговую пресс-конференцию на саммите НАТО в Лондоне.

"Мы не будем делать пресс-конференцию в конце (саммита) НАТО, потому что мы делали их в течение двух последних дней", - написал Трамп в Twitter

Изначально в программе президента значилась пресс-конференция в среду в 18.30 мск.

Во вторник и в среду Трамп несколько раз общался с журналистами, в том числе перед вылетом из Вашингтона и в начале двусторонних встреч с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно общение группы глав государств в кулуарах саммита НАТО в Лондоне. Они обсуждают чье-то опоздание на саммит, причем премьер Великобритании Борис Джонсон говорит, что участнику встречи было нужно сначала провести пресс-конференцию на 40 минут, а Трюдо отмечает, что у окружения главы государства "отвисла челюсть". СМИ предположили, что речь идет о Трампе.