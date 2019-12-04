МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку, на заседании 13 декабря фонд ждет снижения ставки на 25 базисных пунктов, заявила глава постоянного представительства МВФ в России Аннет Киобе.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 года.

"Эти два фактора - инфляция ниже целевых показателей и тенденция к снижению инфляционных ожиданий - позволяют предположить, что ЦБ будет продолжать снижать ключевую ставку. Все мы будем внимательно следить за заседанием 13 декабря. Полагаю, что консенсус таков, что снижение составит порядка 25 базисных пунктов", - сказала она на брифинге.

"Инфляция по-прежнему находится ниже таргета (4% - ред). Несмотря на то, что она существенно замедлилась по сравнению с пиковыми значениями марта, мы прогнозируем, что она снизится до 3% и лишь постепенно будет ускоряться в середине 2020 года до целевых значений", - отметила Киобе.

Она также заявила, что фонд ожидает улучшения прогноза по росту ВВП России в 2020 году за счет роста внутреннего спроса, эффекта от реализации нацпроектов и дальнейшего снижения ключевой ставки Центрального банка.